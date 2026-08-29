Mohamed Alami Susi: «Marruecos podría estar utilizando la migración para presionar a España»

He entrevistado a Mohamed Alami Susi, presidente de la Asociación Amigos del Pueblo Marroquí (ITRAN), para analizar la crisis de Ceuta. Alami considera que Marruecos podría estar utilizando la presión migratoria como instrumento frente a España. Defiende que la prioridad debe ser el retorno ordenado e individualizado de los menores cuando pueda garantizarse la reunificación con sus familias, y sostiene que España y Marruecos deben colaborar para identificar a cada niño y localizar a sus padres antes de autorizar cualquier devolución.

También critica que las autoridades marroquíes no controlen cuántos menores salen del país acompañados por sus familias y cuántos regresan después de las vacaciones. Alami asegura que algunas familias dejan deliberadamente a sus hijos en España y reclama medidas para impedir estos posibles abandonos. Además, afirma haber trasladado esta preocupación al Gobierno español y pide una respuesta coordinada que proteja a los menores sin favorecer nuevas salidas irregulares.