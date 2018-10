El presidente de Canarias y otros diputados cobran dietas de alojamiento pese a vivir en Tenerife

Fernando Clavijo obtuvo en dietas 4.815 euros en el mandato 2015-2018 La asociación 'Vigía de los Derechos Públicos y Privados' denunciará ante la Agencia Tributaria las presuntas irregularidades

El portal de transparencia del Parlamento de Canarias publica que el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo (Coalición Canaria), junto a otros diputados regionales que residen en Tenerife, cobraron dietas en esta legislatura a pesar de no ser necesario el alojamiento ni la manutención, quedando descartada la locomoción entre Islas al estar la sede de la Cámara en Santa Cruz de Tenerife.

Clavijo obtuvo en dietas 4.815 euros en este mandato 2015-2018. Los diputados de su Grupo de Gobierno CC-PNC (Partido Nacionalista Canario) que también cobraron dietas fueron: José Miguel Ruano, 33.162 euros; Socorro Beato, 23.725 euros; Juan Manuel García Ramos, 20.825 euros; María Elena Luis, 17.490 euros, y José Manuel Piti, 15.240 euros.

Igualmente, cobraron el diputado por Tenerife de Podemos, Manuel Marrero (5.220 euros), sus señorías del PSOE ingresaron 51.329 euros, mientras que la Vicepresidenta del Parlamento por el PP, Cristina Tavío, cobró 53.470 euros, su compañera de bancada, Luz Reverón, 9.540 euros, y Agustín Hernández, 4.560 euros.

Denuncias ante la Agencia Tributaria

La asociación Vigía de los Derechos Públicos y Privados(VDPP) denunciará ante la Agencia Tributaria estas presuntas irregularidades en el cobro de las dietas por los diputados canarios que ascienden a 239.376 euros en el periodo 2015-2018 y solicitará la apertura de una investigación no solo por estos ingresos de sus señorías, sino también por si corresponde su tributación y la denegación de la exención en el IRPF al no tener justificación las citadas dietas por cuestión de residencia.

Inspectores de la Agencia Tributaria(AEAT) consultados aseguran que “la exención de estas dietas no se sostiene al percibir los diputados residentes en Tenerife unas cantidades que no se corresponden con los gastos normales de manutención y estancia que se indican reglamentariamente en la Ley del IRPF”. Los agentes tributarios insisten en la revisión de la exención de tributación de las dietas de los diputados y senadores en España en general, y exponen el caso de Canarias en particular. “¿Por qué los diputados tienen privilegios tributarios mientras los ciudadanos declaran las dietas en sus impuestos?”, ¿Por qué los contribuyentes son obligados a acreditar hasta el último céntimo con sus facturas y los políticos gozan de exención en sus dietas?”, se preguntan inspectores de Hacienda.

Estos agentes señalan el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias de 19 de abril de 2012,-publicado en el Boletín Oficial de Canarias(BOC),- por el que se desarrollaron las retribuciones de los diputados y establecen estas dietas, sin embargo, los profesionales de la AEAT indican que “la Ley del IRPF tiene un rango superior a este acuerdo parlamentario y las tributaciones de cada diputado están sujetas a la inspección del Ministerio de Hacienda“.

La líder de Podemos en el Archipiélago, Noemí Santana, ha cobrado en dietas 45.995 euros

La asociación Vigía de los Derechos Públicos y Privados(VDPP) ha subrayado “la falta de ética política de los diputados por Tenerife al cobrar estas dietas dada la precaria situación laboral en Canarias, el elevado índice de pobreza infantil en las Islas, las cifras de paro, desahucios, listas de espera en Sanidad y en ayudas para Dependencia o los malos resultados en Educación en relación a otras comunidades autónomas”. El secretario de este colectivo, Pedro Pérez Rolo, estima que “los cálculos realizados por un asesor fiscal consultado indican que el gasto total de las dietas de todos los diputados del Parlamento contabilizados en 239.376 euros en el periodo 2015-2018 se corresponderían en gastos para gestionar la Prestación Canaria de Inserción(PCI) tasada en 420 euros mensuales que podrían percibir 569 familias, si los diputados de Tenerife renunciasen a su dieta”.

El diputado por Gran Canaria, Francisco Déniz (Podemos), cobró 7.450 euros en dietas al inicio de esta legislatura. Sin embargo, alega que “suspendí este ingreso por una cuestión de coherencia, soy el único diputado que no cobro dietas en el Parlamento de Canarias”. Por su parte, la líder de Podemos en el Archipiélago, Noemí Santana, ha cobrado en dietas 45.995 euros, mientras su compañera, María del Río Sánchez, que reside en Lanzarote, -la isla más alejada de la Cámara-, ingresó 26.611 euros.

La ex vicepresidenta del Ejecutivo de Canarias, Patricia Hernández (PSOE), ha cobrado en dietas 16.254 euros, además de usar la sede de Presidencia de Gobierno como vivienda cuando ejerció este cargo. En la actualidad cobra estas dietas como parlamentaria en la oposición. Sus compañeros socialistas de Tenerife también cobraron dietas: Gustavo Matos (16.230 euros), Teresa Cruz (18.665 euros).

El caso más representativo del PP es la dieta percibida por el presidente regional de los populares, Asier Antona. Este diputado reside en Gran Canaria, sin embargo, cobra dietas como si viviese en La Palma. El Portal de Transparencia del Parlamento de Canarias, indica que en el periodo 2015-2018 podría haber percibido 5.550 euros en dietas que no le corresponden. Antona cobró 20.905 euros, cuando en realidad tendría que haber percibido solamente 15.355 euros si hubiese acreditado que reside en Gran Canaria. Además, las elevadas cantidades de las dietas de Australia Navarro (PP) que percibió 42.289 euros y Cristina Tavío (PP) con 53.470 euros ponen de manifiesto la diferencia en relación con las dietas de los populares Josefa Luzardo (23.364 euros) y Miguel Jorge (20.725 euros).

Los diputados del PP, Josefa Luzardo o Miguel Jorge Blanco, vuelan con Asier Antona desde Las Palmas a Tenerife para asistir al Parlamento, pero los dos primeros cobran 83 euros de dieta, mientras que Antona cobra 113 euros como si viviera en La Palma. Otros escándalos de Antona destaparon la falsedad en su currículum sobre su origen natal en Bilbao cuando quiso hacer creer que había nacido en La Palma, aún no ha presentado las titulaciones académicas en el Parlamento que alegó poseer ante esta sede, y la justificación de viajes por un importe de 17.000 euros.

La Mesa del Parlamento de Canarias está formada por la presidenta, Carolina Darias (PSOE), David de la Hoz Fernández,(CC-PNC) que percibió 61.934 euros en dietas , Cristina Tavío (PP) con 53.470 euros, Mario Cabrera González (CC-PNC), con dietas por 63.055 euros, y Patricia Hernández (PSOE) con 16.254 euros por dietas en el periodo 2015-2018. Esta Mesa tiene la potestad de aplicar el artículo 13.2 del Reglamento de la Cámara que permite, una vez oída la Junta de portavoces y previa audiencia al interesado, “exigir la devolución de las cantidades percibidas indebidamente”, por tanto en aplicación de dicho reglamento, Asier Antona, debería devolver la cantidad de 5.550 euros que ha cobrado indebidamente por dietas de La Palma al ser residente en Gran Canaria.

Lo que dice la Ley

En función del artículo 17 de la Ley del IRPF se considera que tributan como rendimientos del trabajo “las dietas y asignaciones para gastos de viaje, excepto los de locomoción y los normales de manutención y estancia en establecimientos de hostelería con los límites que reglamentariamente se establezcan”. El artículo 9 del Reglamento del Impuesto especifica los requisitos y límites para que dichas dietas no tributen. Estas dietas aprobadas por la Mesa del Parlamento se cobran por el concepto “manutención y alojamiento”, con diferencias entre Islas, (La Palma 113 euros y Gran Canaria 83 euros).

Algunos expertos en Derecho Tributario consultados señalan que “las dietas que cobran los diputados de Tenerife son 60 euros, sin embargo gastos originados por comer o dormir no tienen justificación”. También advierten que “algunos diputados regresan a su residencia el mismo día al terminar una sesión plenaria, por tanto, no se justifican estas dietas que deberían estar controladas y reguladas”.

“El artículo 114 de la Ley 58/2003 General Tributaria de 2003 regula las denuncias de hechos o situaciones que pueden ser constitutivos de infracción tributaria o trascendencia para la aplicación de los tributos”, explica el secretario de VDPP, Pérez Rolo, e indica que remitirá todos los datos de las dietas de los diputados del Parlamento de Canarias ante la AEAT “para solicitar la regularización de las rentas no sometidas a tributación por haber sido declaradas exentas de todos los diputados por la isla de Tenerife en el periodo comprendido entre 2015-2018″.