Mario Samper, presidente de las víctimas de Adamuz, sobre Óscar Puente en ‘Horizonte’: «Es terrorífico el minuto al que me habéis sometido escuchando a este señor»

La dimisión de Óscar Puente sigue trayendo cola más de un día después de su renuncia al cargo de ministro de Transportes en la Diputación Permanente del Congreso. Este último movimiento apunta a un cálculo electoral. Mario Samper, presidente de la Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz, criticó con firmeza al ex alcalde de Valladolid en ‘Horizonte’.

La rotunda opinión de Samper

Samper tuvo que pasar por el mal trago de ver la hemeroteca del ex ministro en la última semana, como bien afirmó: «Es terrorífico el minuto al que me habéis sometido escuchando a este señor, con las cosas que ha dicho. Yo intento y todas las víctimas intentamos no escucharlo nunca. Es tremendo que pueda decir esta serie de cosas».

«Nosotros, desde el 19 de enero de 2026, ya le pedíamos a este señor que tenía que irse por su gestión con el ferrocarril. Estos nueve meses nos han dado la experiencia suficiente como para seguir pidiéndola a día de hoy. Desde que hicimos esa primera solicitud en enero, hasta que se conformó oficialmente su dimisión, este señor tiene que sumar a su espalda 69 fallecidos más, además de los 46 que ya llevaba. Nos parece tremendo que incluso así pueda hacer estas manifestaciones. Es increíble», expresó Samper.

El presidente de las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz apuntó que Puente no es el único culpable de ambas tragedias: «No solo es este señor el responsable. Hemos focalizado en él toda la responsabilidad; hay un entramado de entes, como es ADIF, la AITAT y la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, en la que no estamos poniendo el foco y son los que ahora mismo, y desde hace años ya, gestionan de manera incompetente».

Samper lanzó una advertencia a la ciudadanía: «Cuidado, no quiero decirlo otra vez, pero cuidado, que los trenes siguen circulando hoy en las mismas condiciones que el 19 de enero», y concluyó su intervención con un deseo sobre el futuro de los dirigentes del sistema ferroviario: «Hay una serie de personas nombradas por él en esos distintos entes que tienen que salir, pero ya. No puede ser que un director de seguridad de ADIF sea un periodista, con todos mis respetos hacia la profesión. Esto es algo que no se soporta de ninguna de las maneras».