María Guardiola: «Me he encontrado más ‘señoros’ en la izquierda que en la derecha»

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha reprochado la hipocresía de la izquierda que, mientras defiende posturas feministas, critica su labor al frente de una comunidad autónoma por el mero hecho de ser mujer. La dirigente regional ha denunciado que, desde partidos como el PSOE y Podemos en Extremadura, la «cosifican» para subestimar su valía como presidenta. «La izquierda es incapaz de reconocer cualquier mérito. Sólo hablan de mí como un producto de marketing. Me he encontrado más ‘señoros’ en la izquierda que en la derecha», ha dicho Guardiola.

«Estoy en las antípodas ideológicas de Podemos pero respeto mucho a la líder de ese partido y entiendo que está ahí por sus méritos propios. La izquierda es incapaz de reconocer cualquier mérito y capacidad en mi persona porque no soportan ver enfrente a una mujer libre», ha señalado la presidenta de Extremadura durante el evento OKLÍDERES organizado este miércoles por OKDIARIO en Madrid.

Guardiola ha recordado que «nadie daba un duro» por su llegada a la presidencia de la Junta pero que finalmente logró desbancar al PSOE gracias a escuchar a los extremeños y a no darse por vencida. «El PSOE veía la administración como su cortijo y para ellos era absolutamente impensable salir de allí. Era una desgana absoluta, los coches oficiales no tenían pasada la ITV. Afortunadamente fuimos los más votados en 2023», ha dicho.

Durante su intervención la presidenta de la Junta extremeña ha explicado que lo más urgente que tenía Extremadura era un «cambio de actitud» y que en ese sentido desde el Partido Popular han puesto en marcha medidas para favorecer las vidas de las familias. «Hemos dejado atrás muchos años de sectarismo. Hemos arrojado la cifra más baja de paro de la historia de Extremadura y el índice de producción industrial es el triple de la media de España», ha manifestado.

Asimismo ha defendido que desde su gobierno se ha rebajado la presión impositiva sobre los contribuyentes. «Éramos un infierno fiscal, la región que tenía los sueldos más bajos pagaba los impuestos más altos», ha lamentado.

En cuanto a la energía, Guardiola ha dicho que Extremadura es actualmente una potencia en esa materia y que produce cinco veces más de lo que consume. Ahora bien, desde el Gobierno de Pedro Sánchez intentan revertir estos buenos datos cerrando la central nuclear de Almaraz, una instalación que surte de energía eléctrica a toda España y que supone un 7% del total de la energía consumida a nivel nacional. «Para nosotros es un despropósito porque es una cuestión de sentido común. Quieren sumir a todo un pueblo extremeño, que tiene la renta per cápita más alta de extremadura, en la pobreza y en la oscuridad por un capricho ideológico. Teresa Ribera se ha empeñado en ajusticiar a Extremadura en la plaza pública y yo no voy a consentirlo», ha asegurado.

Preguntada sobre como ve la izquierda que una mujer gobierne Extremadura, Guardiola ha dicho que siempre han «patrimonializado» el feminismo pero que a ella, desde Sumar, no la pueden hablar de lo que es esta corriente de empoderamiento femenino. En este sentido ha confesado que le «avergüenza» lo que están haciendo Yolanda Díaz y Mónica García sobre el caso Errejón. «Hermana yo si te creo si no eres un colega. A mi me da asco. Yo sí soy feminista, yo sí defiendo el empoderamiento de las mujeres, su libertad, los derechos de la mujer, yo lo hago de verdad y no menospreciando jamás a las mujeres que tengo enfrente», ha defendido.

En materia ferroviaria Guardiola ha comentado que es una desgracia que tengan que soportar a un ministro como Óscar Puente. «Se les debería caer la cara de vergüenza defender el traspaso de rodalies a Cataluña y decirnos a los extremeños que nos tenemos que acostumbrar a las averías de los trenes. Es una auténtica falta de respeto», ha declarado indignada la presidenta de Extremadura.