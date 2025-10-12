Marea Palestina irrumpe en el Reina Sofía y usa el ‘Guernica’ para atacar a España en pleno 12-O

Un grupo de izquierdistas radicales del colectivo Marea Palestina ha protagonizado este domingo 12 de octubre una protesta en el Museo Reina Sofía, justo frente al emblemático mural del Guernica de Picasso, mientras en el centro de Madrid se celebraba el desfile de las Fuerzas Armadas por el Día de la Hispanidad. Los izquierdistas radicales, una veintena según fuentes del museo, se han sentado en el suelo con carteles en los que podía leerse «Stop genocidio» (Paren el genocidio, en inglés), denunciando que «el genocidio de Gaza no se ha detenido». La acción se ha desarrollado sobre las 12:45 horas, la cual ha obligado a reforzar la vigilancia en la sala.

El mural del Guernica fue adquirido por España en 1937. Debido al estallido de la Segunda Guerra Mundial, el artista Pablo Picasso decidió que la pintura quedara bajo la custodia del MoMA de Nueva York (Museum of Modern Art) hasta que finalizara el conflicto bélico. En 1958 Picasso renovó el préstamo del cuadro al MoMA por tiempo indefinido, hasta que se restablecieran las libertades democráticas en España, regresando la obra finalmente a nuestro país en el año 1981.

Marea contra el acuerdo de Hamás e Israel

Marea Palestina en España ha criticado el acuerdo entre los terroristas de Hamás e Israel. Está previsto que entre este domingo 12 y este lunes 13 de octubre los terroristas de Hamás liberen a los rehenes vivos de los 48 secuestrados que quedan en la Franja de Gaza. El presidente de Estados Unidos Donald Trump ha reconocido que cree que hay unos 20 rehenes vivos y otros 28 muertos.

En un comunicado, Marea Palestina ha justificado su comportamiento señalando que, «mientras España celebra su Fiesta Nacional con un desfile militar en un contexto de rearme y escalada bélica mundial», ellos eligieron el Guernica «para exigir la detención del genocidio contra el pueblo palestino».

El colectivo ha comparado los bombardeos de Israel sobre Gaza con el ataque sufrido por la localidad vasca de Guernica en 1937, asegurando que «la población civil de Gaza sufre diariamente bombardeos genocidas perpetrados por el Ejército israelí, con el silencio cómplice de la Unión Europea»

Marea Palestina también ha tildado de “espejismo de paz” el alto el fuego impulsado por Estados Unidos y ha acusado al Gobierno español de aceptarlo «vergonzosamente». Según el comunicado, «la tregua impuesta bajo el chantaje de la violencia no garantiza la reparación del daño ni el castigo a los genocidas».

Además, los activistas han denunciado que los efectos de la «hambruna inducida» continúan, que Gaza «está destruida» y que la entrada de ayuda humanitaria «aún no es efectiva». Por ello, reclaman «mantener la movilización social, el embargo de armas permanente y la apertura de corredores humanitarios».

El grupo concluyó su protesta tras unos 40 minutos gritando «¡Viva Palestina libre, desde el río hasta el mar!», en una acción que el museo calificó como «pacífica» y que no interrumpió la visita del público.