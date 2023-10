Manuel Domínguez: «El Gobierno no asume la crisis migratoria en Canarias como un asunto de Estado»

Manuel Domínguez, líder del Partido Popular en Canarias, es desde el pasado 15 de julio el vicepresidente del gobierno autonómico. Un pacto entre Coalición Canaria y el PP permitió acabar con el gabinete multipartito del socialista Ángel Víctor Torres, permitiendo hacer presidente de Canarias a Fernando Clavijo. En virtud de ese acuerdo se nombró a Manuel Dominguez vicepresidente del Gobierno de Canarias. Nos recibe en su despacho, en Santa Cruz de Tenerife.

Pregunta.- ¿Qué está pasando con esta avalancha que nos está devolviendo a cifras que no se veían desde el año 2006?

Respuesta.- Canarias está sufriendo una de las peores crisis migratorias de toda su historia. Desde el 2006 no llegábamos a las cifras que estamos en la actualidad. Muchos más inmigrantes que se juegan su vida saliendo desde las costas africanas, intentando llegar a Canarias porque creen que aquí tienen la puerta de entrada al resto del territorio europeo. Aunque la realidad es otra. Muchos no llegan y los que llegan pues no saben cuál es su destino. Si hablamos de menores, Canarias casi se ha convertido en esa cárcel con más de 3.800 menores. El Gobierno central no asume que este es un asunto de Estado. Cree que es un problema de los canarios y apela a la solidaridad de Europa y del resto de comunidades autónomas. Y entendemos que eso no es suficiente.

P.- ¿Qué está fallando aquí?

R.- Hay que asumir que este no es un hecho extraordinario. Es algo ordinario, que no se puede tratar con medidas extraordinarias. Se declara una emergencia tras manifestar el ministro que todo estaba bien 24 horas antes, que los recursos eran suficientes. Son muchos los años que Canarias lleva sufriendo. Hasta que el Gobierno central no reconozca que este asunto tiene que ser tratado en el ámbito nacional, con un mando único… las derivaciones no deben basarse en la solidaridad. Debe haber acompañamiento de recursos económicos para esas comunidades autónomas que puedan tener la posibilidad de acogerlos. También hay que exigir a Europa que actúen de igual manera que lo hace España cuando hay fenómenos migratorios desde otros lugares de Europa.

P.- ¿Se siente desatendido el Gobierno de Canarias por parte del Gobierno de España y de las instituciones europeas?

R.- Sin lugar a dudas. El otro día escuchábamos cómo en el Parlamento Europeo se debatía la posibilidad del pacto migratorio y de asilo, el cual estoy convencido que se plantea porque la voz de Italia ha sido muy elevada. Pero si esto hubiese sucedido sólo, única y exclusivamente en Canarias, tal y como está sucediendo, ni siquiera ese debate se hubiese producido en el Parlamento Europeo. Canarias se siente sola. No es de justicia que el Gobierno de Canarias lleve tiempo solicitando colaboración y la respuesta del Gobierno central siempre sea intentar menospreciar esa solicitud, aminorar las exigencias, desviar la atención…

P.- ¿Cuál es la colaboración con el Gobierno central?

R.- Poca. Todos quieren tener su minuto de gloria. Quieren mostrar a la sociedad canaria que están preocupados por este asunto. Pero la realidad es que hay seis ministerios a los que tiene que acudir el Gobierno de Canarias para poder coordinar un asunto de tal envergadura. Por eso hemos solicitado un mando único. Una atención centralizada y una coordinación desde el Gobierno central que nosotros estamos dispuestos a acatar. Hay que instalar hospitales de campaña, indistintamente de si ese cayuco o esa patera llega a un puerto canario o llega a un puerto del Estado.

P.-¿Puede realmente ser un problema para algunos municipios canarios que tengan que comprometer dinero para una atención que no tenían prevista?

R.- Indiscutiblemente es un problema para el municipio. Canarias, donde nuestro principal motor es el turismo, no nos podemos permitir imágenes de cayucos en la costa tirados sin que nadie haga frente al coste de destruirlos.

P.- ¿ Han recibido la llamada del Gobierno central para ir juntos a Marruecos, hablemos con ellos y veamos cómo se puede solucionar esto?

R.- No, el máximo al que hemos llegado es a poder participar en esa mesa de coordinación donde el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, pues ha estado y ha participado. Creo que sería bueno que Canarias estuviese representada, pudiese estar ahí para hacer ver y hacer entender la dificultad con la que nos encontramos ante un asunto tan preocupante como el que estamos tratando.

P.- ¿Esta crisis migratoria está afectando a los servicios básicos que se prestan a los canarios?

R.- El otro día un alcalde me hacía ver la preocupación que tenía, por que en el momento en que llegaba un cayuco o una patera a su municipio, el centro de salud podía quedar desabastecido, desatendido. Es una preocupación para la población. La profesionalidad de quienes hoy en día trabajan en nuestra tierra, médicos, enfermeros… ha hecho que no quede desatendida la población, pero porque ellos así lo han entendido. El Gobierno de Canarias ha puesto hospitales de campaña y ha derivado más personal hacia la Isla del Hierro. Pero el número de profesionales es limitado. Pero esto no se puede hacer en todos y cada uno de los lugares en los cuales se está produciendo esa llegada masiva. Nos preocupa mucho esta situación y de ahí lo que yo decía antes de que el Estado debería instalar esos hospitales de campaña a pie de puerto indistintamente de que sea un puerto canario o un puerto del Estado. Para dar esa primera atención a quienes lleguen.

Medidas contra la inflación

P.- Usted, antes del 28 de mayo, decía que la cesta de la compra era uno de los grandes problemas que tenía Canarias a día de hoy por la inflación y el transporte. ¿En los primeros 100 días de gestión han encontrado solución para eso?

R.- La inflación está siendo muy dañina con la economía canaria y particularmente con las familias. Una de las principales acciones que tenemos que llevar a cabo, más allá de combatir ese crecimiento de la cesta de la compra, es ayudar a que las familias tengan una renta suficiente para poder llegar a final de mes. Y eso se podría permitir ligando la oferta de empleo con la demanda de empleo y formar a las personas en aquellos oficios que realmente están siendo demandados en este momento.

P.- El presidente Sánchez, este año, ni tan siquiera llamó al Presidente de Canarias cuando vino aquí de vacaciones…

R.- No lo hacía con sus compañeros de Gobierno… el anterior presidente del Gobierno de Canarias, permítame la expresión simulada, pateaba la puerta de La Mareta para que allí se le abriese y se le pudiese atender. Sánchez vino de vacaciones a Canarias cuando teníamos uno de los principales picos de migratorios en la isla de Lanzarote y tampoco fue capaz de atender una situación como esa, con lo cual a mí particularmente no me sorprende.

P.- Para finalizar. Se habla mucho del ruido en los gobiernos de coalición, pero ¿aquí está funcionando bien el engranaje entre Coalición Canaria y el PP, no?

R.- Sí, pese a que algunos quieren meter el dedo en el ojo para ver si de esta manera desvirtúan la relación entre Fernando Clavijo y yo. Nuestra relación es muy buena y tenemos muy claro cuáles son los objetivos. Tengo que reconocer que la generosidad del presidente Clavijo permiten que tengamos esa buena relación. El diálogo nos está permitiendo que nos entendamos y yo hasta el momento celebro que esto así sea. Van a intentar por todos los medios separarnos y sacar noticias para que uno desconfíe del otro. Pero nosotros tenemos muy claro que hemos asumido una responsabilidad de trabajar por y para los canarios. Aquí solo existe un gobierno.