Manuel Domínguez: «El chantaje no tiene límites y Sánchez lo está pagando con dinero de los españoles»

Manuel Domínguez, vicepresidente del Gobierno de Canarias, nos recibe en Las Palmas horas antes del acto institucional del Día de Canarias. Casi un año después de lograr un cambio de gobierno en las islas, hablamos con él de política nacional, los cambios que ha sufrido la región en estos 12 meses y los retos que tiene por delante.

PREGUNTA.- ¿Cómo valora lo que ocurrió este jueves en el Congreso de los Diputados?

RESPUESTA.- Una vez más vemos cómo hay una persona que es capaz de mover todos los hilos pertinentes para seguir en el poder. Que es la única capaz de aceptar todo aquello que se le pide con el único objetivo de permanecer en La Moncloa. Y me refiero a Pedro Sánchez. Nos encontramos con la aprobación de una ley de amnistía de la que no sabemos cuál va a ser su recorrido, pero sí sabemos cuál es su fin: complacer a los independentistas, para poder estar en la Moncloa el tiempo que él considere oportuno.

P.- La presidenta de la Comunidad de Madrid ha anunciado un recurso al Tribunal Constitucional. El Gobierno de Canarias ¿también recurrirá?

R.- Hemos solicitado a los servicios jurídicos del Gobierno un informe para poder recurrir esta ley al Constitucional. Entendemos que es mala para Canarias, que es perjudicial para los intereses de esta tierra, porque todo deriva en poder satisfacer y atender las necesidades de una parte del territorio nacional que es Cataluña. Se olvidan de quienes más lejos estamos, que somos los canarios.

P.- ¿No comparte la opinión de Sánchez, pues, de que la amnistía mejore la convivencia y la concordia no?

R.- La amnistía sólo reconoce que algo que hicieron en el pasado, que pretendía dividir a este país, está bien hecho. Porque tú no perdonas a alguien que consideras que haya hecho algo mal. Lamento profundamente que el nuevo Partido Socialista, el de Pedro Sánchez, sea un partido que abogue por la independencia de Cataluña, que abogue por la separación de este país y que abogue por ciudadanos de primera y de segunda e incluso de tercera. Porque nosotros, los que vivimos en Canarias, casi somos ciudadanos de tercera. Los grandes olvidados de las políticas nacionales. Todo se inclina hacia la parte noreste de este país.

P.- ¿Le dolió ver como los diputados canarios del PSOE, como un ex presidente de Canarias, han avalado esta amnistía?

R.- Con el paso del tiempo, me he dado cuenta de que el ex presidente del Gobierno de Canarias, el actual ministro Ángel Víctor Torres, sólo ha trabajado para ayudar a Pedro Sánchez, o mejor dicho, sólo ha trabajado para garantizarse su plaza como ministro de España. Yo lo dije el primer día que le nombraron ministro, si a mí me lo hubiese propuesto mi partido y tuviese que apoyar una amnistía, me hubiese ido para mi casa. Yo no voy en contra de mi partido, porque me ha dado mucho. Pero si es cierto que cierro la boca, no opino y me marcho. Yo no sería capaz venderme por un puesto como lo ha hecho el actual ministro.

P.- Los independentistas ya han dicho que la próxima estación es el referéndum, incluso piden el reconocimiento nacional de Cataluña directamente… que no renuncian a nada, vaya.

«El chantaje no tiene cese, no tiene límites, no tiene una situación en la que dice hasta aquí ha llegado el chantaje»

El chantaje no tiene cese, no tiene límites, no tiene una situación en la que dice hasta aquí ha llegado el chantaje.R.- El chantaje no tiene cese, no tiene límites, no tiene una situación en la que dice hasta aquí ha llegado el chantaje. Le pagas una vez y te vuelve a decir que hace falta una segunda y cuando pagas la segunda te dicen que hace falta una tercera y cuando pagas la tercera te das cuenta que ya no tienes límite. Y eso es lo que está haciendo Pedro Sánchez. Les está pagando una, otra y la siguiente, pero aquí hay una gran diferencia… Cuando hay un chantaje como el que yo contaba, lo pagas con recursos tuyos y aquí Sánchez lo está pagando con recursos de todos los españoles. Creo que esto era de esperar, todos lo sabíamos y quienes han chantajeado al Gobierno y a la nación volverán a hacerlo. Indiscutiblemente.

P.- Hoy es 30 de mayo, es el Día de Canarias, el primero en el que usted es vicepresidente del Gobierno. ¿Cómo ha cambiado el archipiélago en este año desde que gobierna Coalición Canaria con el Partido Popular?

R.- Cómo ha cambiado todo. Ha cambiado mi vida. Ha cambiado el Archipiélago. Ya hay algunas encuestas que empiezan a refrendar el trabajo que hemos llevado a cabo. Hemos visto cómo somos capaces de plantear una política fiscal distinta, iniciando ese plan de alivio fiscal, que ha ayudado a la pequeña y mediana empresa, particularmente a los autónomos, con la creación de no solo la cuota cero para autónomos, sino esa Dirección General de Autónomos. La primera vez en la historia. Durante estos 10 meses de gobierno hemos mencionado la primera vez en muchas ocasiones. Es verdad que hemos tenido que declarar cuatro emergencias. Situaciones complejas como la migratoria, la hídrica, la habitacional y la energética. Canarias ha ido a mejor en estos últimos tiempos.

R.- La llegada de inmigrantes no ha cesado, incluso en algunos momentos el repunte ha ido a más. ¿Cómo está la interlocución con el Gobierno y, sobre todo, con Marruecos? ¿Cómo se está trabajando y cuáles son las perspectivas?

R.- Las islas no podemos más. Fíjese que de una dotación presupuestaria de 65 millones de euros tenemos una derivación de más 92, es decir, 65 millones de euros más 92. Ésa es la estimación de recursos económicos. Solo hablo de recursos económicos.

P.- ¿Llegan las ayudas del Gobierno?

R.- Las ayudas del Gobierno están muy por debajo de lo que necesitamos en nuestra tierra. Nosotros entendemos, igual que lo entienden el resto de las comunidades autónomas, que el coste al 100% debería de estar cubierto por el Gobierno. ¿Porque lo tiene que cubrir Canarias de manera individual, porque es por aquí por dónde entran? ¿Porque tenemos la suerte o la desgracia de estar más cerca del continente africano? Creo que es un grave error y un abandono más del gobierno central a esta tierra. Creo que Europa tiene mucho que decir en esto también.

P.- Otra de las patatas calientes a la que han tenido que dar respuesta en estos meses ha sido la presión turística, la falta de vivienda. Visto desde fuera parece que se ha hecho mucha política partidista con esto…

R.- Y visto desde dentro. Es decir, lo que no es de recibo es que en los últimos cuatro años, cuando la presión ha sido exactamente igual, nadie haya hecho una manifestación pública. Y, una vez que llega este Gobierno entre Coalición Canaria y el Partido Popular, empiezan las manifestaciones al día siguiente. A nosotros no nos dieron ni siquiera los 100 días de gracia que se le dan a los gobiernos para empezar a criticar contundentemente las políticas que estan llevando a cabo. Y creo que ha habido una utilización indiscutiblemente de este momento para salir a la calle. Respeto profundamente las manifestaciones públicas, respeto y comparto incluso la opinión de muchos de los que salieron a la calle. Esta tierra no tiene vivienda, pero es un problema de hace décadas, no es de hace dos días. Como los colapsos en las carreteras, que son descomunales. Yo vivo en el norte de Tenerife y sufro personalmente esa situación. Y no desde 10 diez meses. Déjennos tiempo para poder llevar a cabo políticas en ese sentido, para mejorar la situación de la vivienda, del agua, de la energía o de las carreteras.

«Hemos decretado la emergencia habitacional y hemos agilizado los trámites burocráticos»

P.- ¿Cómo hay que actuar en ese sentido? ¿Cómo se puede reducir la presión turística de las islas, para que en el conjunto el turismo no sea tan perjudicial?

R.- El Gobierno de Canarias, primero, ha decretado la emergencia habitacional y hemos agilizado los trámites burocráticos, facilitando a la iniciativa privada la construcción de viviendas protegida y libre. Este primer decreto viene a marcar un antes y un después en la emergencia habitacional de nuestra tierra. Luego hay que legislar en cuanto a la vivienda vacacional se refiere. La vivienda vacacional ha llegado para quedarse y no la vamos a quitar, la vamos a proteger. Una cosa es la libertad y otra el libertinaje. Por lo tanto, entendemos que hay que regularla y eso es lo que estamos haciendo, regularla para que no hayan viviendas de VPO destinadas a vacacional, para que no hayan urbanizaciones completas de un pueblo cualquiera destinadas a la vivienda vacacional. A muchas familias esto les ayuda a llegar a final de mes. Por lo tanto, creo que esto hay que regularlo.

P.- Recuerdo que una de las cosas que me comentó usted también antes de las elecciones, el tema de los alimentos, los problemas que tenía las islas para la llegada de alimentación con el transporte que encarecía los productos y las ayudas al transporte con la península…

R.- Aquí hay dos medidas que llevar a cabo. La primera es referente al Gobierno central y la segunda es referente a Europa. Las ayudas que hay que están congeladas desde hace mucho tiempo, no son suficientes en cuanto al transporte se refiere. Tenemos que hablar de precios reales y en este sentido hay un desfase importante por la inflación y el costes de fletes. Hay que trabajar en esa línea para que el decreto que marca las ayudas al transporte en Canarias se actualice. También hay que hablar de lo que encarece el transporte marítimo, esos derechos de emisión que vienen a encarecer nuestros productos como región ultraperiférica. La advertencia de determinadas navieras que no van a comercializar más con Canarias y que si queremos esos determinados productos tenemos que ir a buscarlos a África, porque es más barato, ya es una realidad.

P.- En estos meses también hemos conocido un caso de corrupción que ya se venía rumoreando en Canarias, pero que ha cogido una dimensión nacional. Es el caso mascarillas. ¿Cree que veremos a algún miembro del Gobierno de Canarias entrar en prisión?

R.- No me atrevo a ponerme una toga y a opinar como tienen que opinar los jueces. Pero sí le puedo decir es que estoy sumamente preocupado. Particularmente con esa compra de cuatro millones de euros de mascarillas falsas que hizo el gobierno anterior a una empresa de venta de vehículos que nunca hemos recuperado. No tenemos mascarillas ni tenemos los 4 millones de euros. No se ha recuperado absolutamente nada, ni un solo euro de esos 4 millones de euros. Y las mascarillas, como he dicho, eran falsas. Por lo tanto, alguien tiene que responder de esto .

P.- ¿Pedirá usted que se resarzan esos cuatro millones de euros?

R.- Lógicamente, ya lo hemos hecho. No quiero pensar mal, pero la empresa ha estado más rápida que el gobierno anterior, que reclamó casi un año después esa devolución del dinero. Una situación que yo sigo sin entender. Y no le hemos sumado el caso Koldo – Ábalos – Partido Socialista… Estamos hablando sólo de esos 4 millones, porque lo otro son 12 más. Estamos hablando de que se compran mascarillas a una empresa de venta de vehículos, las mascarillas son falsas y el gobierno tarda un año en reclamar la devolución del dinero. Aquí hay mucho que rascar y espero que quienes tienen que tomar la decisión, que no son otros, que los jueces, pues decidan. Para aclarar a los canarios qué ha pasado con todo esto.