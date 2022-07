Mañueco aprobará en septiembre la reforma para impedir que el PSOE bloquee la designación de senadores

El Gobierno de coalición PP-Vox en Castilla y León que preside Alfonso Fernández Mañueco ha ultimado la modificación de la Ley de designación de Senadores en la comunidad castellano-leonesa que registrará el próximo martes 5 de julio y que será aprobada por la Junta en el mes de septiembre.

«Mañana registramos la modificación de Ley acordado entre los dos grupos y va a la Junta de Castilla y León, que da su aprobación o sugiere modificaciones. Además, como ya no hay más plenos ordinarios, se aprobará a la vuelta de vacaciones en septiembre», han dicho fuentes de Vox en Castilla y León.

Asimismo, las mismas fuentes consultadas por OKDIARIO, han dicho que los senadores por designación autonómica se elegirán a partir de ahora en votaciones separadas en las Cortes y no en bloque como se ha hecho hasta el momento. «Cada senador se votará por separado. Fue al acuerdo al que llegamos con el Partido Popular tras dar nuestro voto a Maroto. En el 2019, Ciudadanos anunció el apoyo al candidato del PP (Maroto también) a cambio de modificar la ley de designación de Senadores. Pero no lo llevaron a cabo. Nosotros sí. Nosotros no somos Ciudadanos», han remarcado.

En este sentido, a Castilla y León, le corresponden tres senadores de designación autonómica, dos para quién gana las elecciones y uno para el segundo partido y se votan a los tres de forma conjunta entre los diferentes grupos parlamentarios. Esto ha dado pie a que el PSOE pudiese votar en contra y bloquear la designación, aunque estuviera su propio candidato. En 2019, los socialistas, al haber ganado las elecciones, proponían a dos candidatos y el PP a uno y aún así el PSOE votó en contra aún llevando dos candidatos de su formación. Ahora, con la victoria del PP, se han propuesto dos candidatos populares y el PSOE ha propuesto a uno. Pues bien, esta vez Vox salvó la lista de designación de senadores al votar a favor porque el PSOE repitió su jugada y volvió a votar en contra. «Si no hubiera sido por nuestro voto la lista hubiese quedado bloqueada de nuevo», han afirmado fuentes de Vox en Castilla y León.

El papel de Vox en la reforma de la Ley de designación de senadores en Castilla y León ha sido fundamental no sólo porque su voto a favor de la lista conjunta permitió romper el bloqueo del PSOE (cuya intención era mantener a sus dos senadores de la legislatura anterior) sino por el acuerdo que ha alcanzado con el PP y que ha permitido modificar la ley de designación de Senadores.