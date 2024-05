Al menos 80.000 personas, según cifras proporcionadas por el Partido Popular, han acudido este domingo a la Puerta de Alcalá en la plaza de la Independencia de Madrid a la manifestación del PP en contra del Gobierno de Sánchez, pocos días antes de la aprobación en el Congreso de la Ley de Amnistía, con las elecciones europeas, entre el 6 y 9 de junio, como telón de fondo. OKDIARIO ha entrevistado a una serie de asistentes a la citada manifestación, que han destacado la importancia de «vivir en libertad» y respetar el Estado de Derecho y la división de poderes, entre otros asuntos. Una manifestante ha destacado, en referencia a Pedro Sánchez: «Necesitamos que salga ese presidente que tenemos en el Gobierno de España. Necesitamos el cambio necesario para la libertad de este pueblo».

Entre los entrevistados, que han acudido a la manifestación en la plaza de la Independencia, han resaltado las declaraciones de un votante que ha explicado por qué va a votar al PP en las elecciones al Parlamento Europeo, que se celebrarán entre el 6 y 9 de junio, en los 27 países de la Unión Europea: «Pues lógicamente porque es un partido que va contra la amnistía, va en favor de la libertad de prensa, en favor de la separación de poderes y porque creo que es la alternativa real».

A la manifestación también han acudido el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, o el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, que entrevista por OKDIARIO ha destacado que «hoy hemos querido citar a todos los españoles bajo las siglas del Partido Popular. Es el partido que mejor defiende la libertad, que mejor defiende los intereses de España. Hoy hemos juntado a españoles de todos los rincones de nuestro país, como digo en un acto del presidente Alberto Núñez Feijóo, para decir [que] ‘no a la amnistía’, ‘no a la corrupción’, ‘no a las desigualdades’, ‘no a un gobierno caótico’, ‘no a un gobierno inestable’, ‘no a un gobierno débil’. El Gobierno de Pedro Sánchez es una gobierno, al que ahora le da las gracias Hamás», ha resaltado sobre el grupo terrorista, que administra la Franja de Gaza, territorio palestino junto con Cisjordania. En este sentido, López Miras ha subrayado que «una organización terrorista como Hamás que tiene rehenes capturados de Israel le da las gracias [a Sánchez]. Un gobierno al que aplauden y hemos podido verlo en noticias internacionales los talibanes».

Otra manifestante ha destacado que «queremos una España libre. Queremos libertad, democracia. No tengo palabras, yo quiero una España libre», ha señalado durante la convocatoria, la quinta protesta del PP contra el Gobierno de Sánchez, organizada en Madrid, a la que se han sumado los ex presidentes José María Aznar y Mariano Rajoy, así como los barones del PP y numerosos cargos territoriales.

Un manifestante venezolano ha resaltado que «no queremos que España sea un país socialista. Queremos un país demócrata y por eso yo, como venezolano, estoy defendiendo la integridad de España para todos los españoles».