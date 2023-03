La petición de indulto a Laura Borràs ha causado un profundo malestar en el Gobierno de Pedro Sánchez. Principalmente, por el hecho de que sea el mismo tribunal sentenciador, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el que lo pida en la propia sentencia condenatoria. Los magistrados, con su solicitud, pasan la patata caliente de dejar sin efecto la pena por corrupción al Ejecutivo. Obligando a una decisión política para resolver una cuestión jurídica. Ahora, será la coalición, con una cierta división en este tema, la que decida sobre el futuro judicial de la ex presidenta del Parlament en Consejo de Ministros en plena precampaña electoral de cara a las generales.

Los dos partidos que forman el Gobierno tienen una opinión distinta sobre cómo afrontar el requerimiento del tribunal catalán. Aunque ambos rechazan conceder indultos por delitos relacionados con la corrupción, en el PSOE defienden que «hay que tramitarlo y darle cumplimiento si los informes del tribunal sentenciador son favorables». Así lo apuntan a este periódico fuentes cercanas a la ministra de Justicia, Pilar Llop. Podemos, como ERC -cuyas juventudes han difundido una imagen de Borràs con el título La Madrina, se oponen por completo de conceder la medida de gracia a la líder de Junts per Catalunya.

En el Ejecutivo tratan de marcar distancias con los indultos que en su día concedieron a los líderes independentistas que impulsaron el golpe del 1-O. Y comparan el posible perdón a Borràs con los que ya está tramitando el Ministerio de Justicia de algunos de los condenados por los ERE. En todos estos últimos casos, recuerdan en el equipo de Llop, «no ha habido lucro personal». Es a lo que se agarrarían los socialistas para justificar la concesión del mismo a la ex presidenta del Parlamento catalán.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en la sentencia que condena a la política separatista, considera que el Gobierno debería otorgarle un indulto parcial, ya que la pena de privación de libertad impuesta es excesiva a lo que regla el Código Penal. «El art. 4.3 del Código Penal nos abre la posibilidad de acudir al Gobierno de la Nación exponiendo lo conveniente sobre la concesión de indulto cuando, a juicio del Tribunal, de la rigurosa aplicación de las disposiciones legales resulte que la conducta sometida a enjuiciamiento lleve aparejada invariablemente una pena que resulte ser notablemente excesiva», establecen los magistrados.

El TSJC, en un documento de 134 páginas, apunta que «estimamos que la reacción penal que nos obliga a imponer una pena privativa de libertad en duración que en ningún caso puede resultar inferior a los cuatro años, seis meses y un día resulta desproporcionada y excesiva para la realidad que subyace en los comportamientos ya calificados invariablemente como típicos y delictivos» de la presidenta de Junts per Catalunya.

Per uns Països Catalans lliures de corrupció 💸❌ @LauraBorras pic.twitter.com/yZkGGMY49s — Joventuts d’Esquerra Republicana (@JoventRepublica) March 30, 2023

Laura Borràs, que ha comparecido tras conocer la sentencia, ha tachado de «aberración» el pronunciamiento del TSJC. La todavía líder de JXCat dice ser víctima de «un juicio injusto, con un juez que no ha sido imparcial». La ex presidenta del legislativo catalán ha advertido: «No me paro en la lucha por defender mi honradez, en mi lucha por defender y reclamar una absolución que, con toda seguridad, otro tribunal proclamará». También ha manifestado: «Seguiré luchando por la independencia de Cataluña».