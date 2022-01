La magistrada María Fernanda García Pérez, quien fuera ponente de la sentencia de la Caja B del Partido Popular, ocupará la vacante que deja la también magistrada Concepción Espejel en la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. No así la presidencia, que ejerce el juez con más antigüedad de la Sala hasta que la plaza salga a concurso.

Espejel, con una trayectoria en la Judicatura que suma casi cuatro décadas, dejó libre su puesto tras ser propuesta por el PP para ocupar una de las plazas del Tribunal Constitucional en el marco del acuerdo alcanzado entre el Gobierno y el principal partido de la oposición para la renovación de los órganos constitucionales.

Una vacante, la que deja en la Sección Primera de la Audiencia Nacional, que ahora ocupará María Fernanda García Pérez, conocida porque en mayo de 2019 sustituyó al juez Fernando Andreu como integrante del tribunal y ponente de la sentencia del juicio por las irregularidades en la financiación del Partido Popular, la llamada Caja B, que gestionaba el ex tesorero Luis Bárcenas.

Tan sólo un año antes, en la primavera de 2018, la magistrada aterrizaba en la Audiencia tras más de dos décadas ejerciendo en la provincia de Jaén. Antes de poner rumbo a Madrid, García Pérez aseguraba en un diario local que se marchaba porque tenía la «inquietud de progresar» en la Judicatura, y ensalzaba el trabajo «silencioso e invisible» de los jueces.

Sentencias

En los apenas tres años que la magistrada lleva en la Audiencia Nacional, María Fernanda García Pérez no ha dudado en mostrarse firme a la hora de expresar su disconformidad con sentencias como la que en enero de 2021 absolvió a la ex jefa de ETA María Soledad Iparraguirre, alias Anboto, acusada de un delito de estragos terroristas, tres de asesinato en grado de tentativa y otro de lesiones, por un atentado cometido contra la comisaría de Oviedo el 21 de julio de 1997.

La Fiscalía solicitaba para ella una condena de 71 años de cárcel. Sin embargo, la Audiencia Nacional no consideró que la ex responsable de la banda terrorista ordenara el ataque, ni tampoco que facilitara los explosivos para perpetrarlo. Una decisión que la magistrada no compartió y por la que emitió un voto particular. Para ella, la Audiencia sí debió condenar como autora material del atentado a la acusada.

No obstante, el nombre de esta magistrada cordobesa cobró popularidad por ser la ponente de la sentencia del juicio por la Caja B del PP, la pieza separada del caso Gürtel que abordaba el pago de la reforma de la sede de Génova. La magistrada que ahora ocupará la vacante de Concepción Espejel en la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional redactó el fallo, adoptado por unanimidad, en el que se consideró probado que Bárcenas manejó una contabilidad paralela en el partido.