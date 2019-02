Carmena: “Los madrileños tienen poco control de esfínter, beben mucho y mean en la calle”

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha criticado que "muchos madrileños tienen poco control de esfínteres, la gente bebe mucho y no controla".

La regidora de la capital sigue echando balones fuera sobre la suciedad en la ciudad. En un desayuno informativo en el Colegio de Abogados de Madrid, Manuela Carmena ha indicado que existen muchos madrileños que “no controlan bien el esfínter” y mean en la calle. El relato de la alcaldesa ha provocado las risas y los comentarios de los abogados presentes.

En este sentido, la alcaldesa ha asegurado que “Madrid está limpio, más de lo que estaba, a todas las personas que lo dudan está el comité especial de la limpieza”, un órgano que se celebra cada semana. Carmena dice que 3.000 avisos de limpieza en una población de más de tres millones de personas es un dato bueno.

“Lo dijo bajito porque me da muchísima vergüenza, pero la verdad es que hay muchísimos madrileños que hacen pis en la calle. No me explico cómo hemos llegado a esta situación. Yo desde pequeña aprendí que eso estaba muy feo. La gente bebe muchísimo, no controla bien eso del esfínter, que en torno a los dos años se resuelve, pero parece que ahora está un poco atascado y tenemos muchísimas personas que incumplen”, relata la primera edil.

Carmena ha anunciado que si gobierna una segunda legislatura va a emprender una gran revolución de las sanciones. “No queremos recaudar, queremos cambiar actitudes”, ha defendido. “La vocación de toda norma es que se cumpla por convicción”, ha agregado.

Sustitución de multas

La alcaldesa ha comentado, una vez más, el programa municipal para sustituir las multas de 700 euros por ensuciar por fines de semana de trabajo comunitario limpiando las calles. Más de 800 personas han pasado por esta iniciativa.

Igualmente, ha reiterado que en Japón no hay papeleras y los ciudadanos japoneses no ensucian.

Por otra parte, Carmena ha apostado por un laboratorio municipal sobre el estudio de la judicatura. “Me encantaría tener un laboratorio para la investigación sobre el Derecho, ¿se conoce o no la norma?, ¿cómo debería ser la norma?, ¿cómo podemos hacer que llegue a los ciudadanos?”, ha lanzado.

El director del Colegio de Abogados, José María Alonso, ha recogido el guante y ha asegurado al final del desayuno que se “ponen a trabajar desde ya”.

Por último, Carmena ha avanzado que será la semana que viene cuando se publicará en la web de la plataforma Más Madrid el procedimiento para escoger la lista de las personas que la acompañarán el próximo 26 de mayo en las elecciones.

Preguntada sobre cuál será la fórmula para conocer a las personas que la acompañarán en la cita electoral. “Se publicará la semana que viene en la web de Más Madrid“, ha contestado sucintamente la alcaldesa para destacar que la tónica general en el mundo es que haya más agrupaciones ciudadanas que partidos políticos.