Carmena ya tiene sus 67 nuevos coches oficiales a los que prometió renunciar

El Consistorio de Manuela Carmena estrena este miércoles los nuevos vehículos oficiales. Pese a que al llegar a la Alcaldía, el concejal de Economía afirmó que no se renovaría el contrato de reting, sí se ha hecho.

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, insiste una y otra vez que acude su trabajo en metro pero lo cierto es que se mueve por la ciudad en coche oficial. En agosto de 2015, al llegar a la Alcaldía, Ahora Madrid prometió no renovar el contrato de renting de los 50 coches oficiales pero, por el contrario, sí han vuelto a firmar el alquiler de estos automóviles.

Este miércoles, el Ayuntamiento ha escenificado en Matadero Madrid una puesta de largo de los nuevos vehículos. Destacan que se mantiene el compromiso de usar vehículos Cero Emisiones y ECO para mejorar la calidad del aire.

En total han mostrado una parte de los 183 vehículos nuevos de la flota incluyendo coches de policía, coches de inspección medioambiental, minibuses y bicicletas. Pero, además, también están los 62 eléctricos y cinco híbridos enchufables adscritos al área de Economía y Hacienda que utilizan, entre otros, los concejales de Carmena.

Como avanzó OKDIARIO, el Ayuntamiento en julio de 2018 abrió, sin informar a la prensa, una licitación para renovar este contrato de 67 coches oficiales por más de dos millones de euros. Los cinco vehículos híbridos enchufables, según la nota de prensa oficial, tienen un uso de representación para los portavoces de los grupos políticos en el Pleno (Rita Maestre, entre ellos) y la primera autoridad municipal (Manuela Carmena). El modelo es un Kia Optima y el presupuesto es de 155.908 euros.

Se trata de un incumplimiento de la promesa de 2015 de prescindir de estos coches oficiales. “En cuestión de ahorro es residual, pero hay algo mucho más importante: lo cualitativo”, afirmaba Carlos Sánchez Mato, concejal de Economía Hacienda, en el diario El País.

“No tenemos coche oficial y vamos y venimos en los medios de transporte público, que es muy agradable”, explicó Carmena. Una y otra vez indican que los coches oficiales del PP ahora son “coches de incidencias o administrativos”. Sin embargo, Carmena siempre acude a los eventos en coche oficial, también incluso antes de tener que ir en silla de ruedas y lo mismo sucede con la mayor parte de sus ediles. Algunos sí se dejan ver en el transporte público pero son los menos.

El entonces concejal de Hacienda aseguraba en 2015 que nunca han sido de usar vehículos oficiales de forma exclusiva. “Yo tengo mi propio coche y me busco la vida para aparcarlo. El otro coche está en el garaje cogiendo polvo, no tiene sentido. Espero que pronto se pueda ver esta situación como algo absurdo”, explicaba Sánchez Mato que insiste en que no pasa el kilometraje para cobrar la gasolina de su coche particular que, reconoce, es contaminante.