Casado presenta a Almeida y Ayuso como “la esencia pata negra del PP”

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha presentado este sábado a los candidatos de la formación al Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid.

Casado ha destacado que José Luis Martínez-Almeida, candidato del PP al Ayuntamiento de Madrid, e Isabel Díaz Ayuso, candidata a la Comunidad encarnan los valores “pata negra” del partido.

El presidente nacional ha reivindicado “la escuela de pico y pala” de los anteriores presidentes. Ha citado a todos y cada uno de los políticos del partido en Madrid: de Esperanza Aguirre a Cristina Cifuentes pasando por José María Álvarez del Manzano, Alberto Ruiz-Gallardón, Ana Botella o Ángel Garrido.

Casado ha dedicado palabras especiales a Garrido, “un gran amigo”, al que ha alabado su labor, aparte de destacar su servicio al partido sin necesidad de presentarse a las siguientes elecciones. Se ha mostrado convencido de que lo va a seguir haciendo. “Vas a seguir trabajando a mi lado, porque así lo quiere tu partido, no estamos tan sobrados de talento para presidir de gente como tu”, ha afirmado.

Apuesta por los jóvenes

La candidata para la presidencia de la puerta del Sol, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado dos compromisos. Por una parte, “un nuevo contrato social con los jóvenes de Madrid, con la formación, la tecnología… que quieren libertad para su vida y no depender de la izquierda y sus pagas”.

Por otra parte, Ayuso ha prometido “combatir el odio”. “Aquí no van a venir Otegi, no habrá actos antisemitas,”, ha expresado. “Queremos volver a tener esa batalla con los catalanes, ese pique tan sano entre empresas, con sana envidia, les echamos de menos”. Ha cerrado su intervención con una frase de Gregorio Ordoñez: “La gente se ha cansado de estar pisoteada, no al odio, sí a España y a la libertad”

Almeida se ha comenzado preguntando: “¿Alguien le puede decir a Carmena que le quedan 133 días en el Palacio de Cibeles?”. Como gran anuncio de inicio de precampaña ha prometido, si llega a la Alcaldía, “un plan de desregularización normativa en el Ayuntamiento sin precedentes, poniendo las cosas fáciles a los emprendedores, a los empresarios… queremos un Madrid de todos”.



Asimismo, ha puesto al público en pie al sacar a relucir la foto de Carmena con Puigdemont y sus consejeros en Cibeles. “Manuela, se te acabó el tiempo, no vamos a volver a permitir una foto como esta”, ha defendido.

Por su parte, el presidente del PP de Madrid, Pío García Escudero, ha empezado agradeciendo al presiente regional Ángel Garrido que ha sido aplaudido durante más de un minuto. “Ángel y su equipo se hicieron cargo del Gobierno regional en unas circunstancias muy difíciles”, ha explicado.

“Isabel Díaz Ayuso es estupenda, con criterio, preparada, pero sobre todo una mujer del partido, que cree en los valores del partido”, ha indicado el también presidente del Senado. “Presidenta Isabel, suena bonito, estamos ayudándote”, ha agregado. “José Luis Martínez-Almeida es alguien muy especial, ha conseguido hacerse cargo de la responsabilidad de hacerse con las ruedas del grupo municipal, conoce Madrid y sus problemas, va a ser el alcalde Almeida, no suena nada mal”, ha agregado el dirigente popular.

“Los resultados de mayo tienen que ser el paso previo para que Pedro Sánchez convoque elecciones“, ha concluido.