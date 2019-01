Aguirre, Garrido y Suárez Illana elogian a Ayuso y Almeida y coinciden en señalar que “no son antiVox”

Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida han sido presentados este sábado como candidatos del PP en Madrid arropados por altos cargos del partido y figuras históricas como Esperanza Aguirre o José María Álvarez del Manzano.

En el primer acto de Ayuso y Almeida como candidatos, muchas caras conocidas del Partido Popular han atendido a los micrófonos de OKDIARIO para aplaudir la elección de estos dos candidatos y coincidir en que con estas designaciones no se busca aplacar a Vox. Algunos como Adolfo Suárez Illana, Antonio González Terol o Javier Maroto habían aparecido en las quinielas para ser cabeza de cartel.

La expresidenta regional y exportavoz del grupo municipal popular, Esperanza Aguirre, ha declarado este domingo sentirse “muy contenta” con las elecciones.

Preguntada por este periódico sobre qué destacaría de los candidatos, Aguirre ha subrayado “la defensa de los principios“. Acerca de si son candidatos con discursos para aplacar el auge de Vox ha dicho: “Ninguno somos anti Vox, para nada, Vox era parte del Partido Popular, coincidimos con ellos en muchas cosas y en otras no”.

A su entrada al Teatro Goya, acompañada del edil madrileño Fernando Martínez Vidal, ha aplaudido que Almeida y Ayuso “son jóvenes pero con experiencia y lo van a hacer muy bien”. Revela que ha podido hablar con ambos tras hacerse pública su designación.

“Ustedes pueden decir ‘a lo mejor hubiera sido mejor haber hecho primarias’. Puede ser, no digo yo que no. No está en nuestros estatutos, quizá lo esté en el siguiente congreso, en la convención. Pero el resultado aquí en Madrid, y en toda España es excelente”, ha apostillado Aguirre.

Suárez Illana sobre las quinielas

Por su parte, Adolfo Suárez Illana ha restado importancia a los rumores que le situaban en la papeleta electoral del PP madrileño. “La única quiniela que se barajaba es la de la séptima (planta de Génova), normalmente lo que se baraja en la séptima es muy distinto a lo que barajan ustedes”, ha defendido para decir a responder a renglón seguido que él se sigue viendo como presidente de la Fundación Concordia y Libertad.

Otro que sonaba era Antonio González Terol, que ha agradecido las amables palabras de Pablo Casado acerca que le quiere cerca en la política nacional: “Me considero un ‘follower’ de Casado y agradezco su afecto hacia mí”. Sobre Vox, ha recordado las palabras de José María Aznar de que “el PP ha de ser todo aquello a la derecha de la izquierda”. “No es aplacar a nadie, es que con los valores de siempre, votantes que nos han abandonado vuelvan”, apuesta el diputado nacional y alcalde de Boadilla del Monte.

El vicesecretario del PP Javier Maroto ha valorado el proceso de decisión del ‘ticket’ electoral. “Estoy muy satisfecho porque hemos acertado, cuando uno trabaja duro, acaba acertando y elige a los mejores, los mejores para defender con pasión los mismos valores de siempre, recuperaremos la dignidad que nos ha quitado Carmena”, ha expresado el exregidor de Vitoria.

Del mismo modo, Maroto responde que Vox no ha condicionado la elección de sus candidatos: “El PP no gira, no se mueve, eso sí, amplía su espectro electoral; hay muchas personas de Ciudadanos y otros sitios que quieren volver, ven a Sánchez y con quien pacta, y vuelven al PP”, agrega.

El hasta ahora presidente del Gobierno regional, Ángel Garrido, en un día intenso con varias ovaciones en el plenario de varios minutos, se pone al servicio de Ayuso que, augura, “será la próxima presidenta”. “Son una gran elección, compañeros y amigos, sobre todo Ayuso, a mi me tiene para ayudarla”, ha expuesto en los pasillos del Teatro. Sobre su futuro, el dirigente evita confirmar que le han dado libertad de elegir si prefiere saltar al Congreso, al Senado o a Europa: “En unos días hablaré con el presidente Casado, no he pensado nada aún”.

Tejerina, Adrados y Manglano

Por su parte la exministra Isabel García-Tejerina ha aplaudido los candidatos designados para asegurar que van a hacer un gran trabajo. La presidenta de la Asamblea de Madrid, Paloma Adrados, pronostica con entusiasmo que van a ganar de nuevo las elecciones. Por su parte, el mediático concejal Percival Manglano asegura también que, pese al auge de Vox, el PP mantiene su discurso claro defendiendo sus valores de siempre.