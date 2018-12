Carmena copia al alcalde musulmán de Londres la web de su candidatura electoral en 2019

El equipo de la actual alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha decidido, para poner en marcha Más Madrid, su candidatura de cara a las elecciones de 2019, usar Nation Builder, una web que permite organizar campañas electorales. Entre los políticos que han usado esta plataforma está el alcalde de Londres conocido por ser el primer regidor de religión musulmana de la capital británica.

Se trata de una tecnología que permitirá conectar a los potenciales votantes y simpatizantes con los organizadores de la candidatura Más Madrid. Bajo el lema “Software para líderes”, Carmena podrá “mover a la gente a la acción, tras crear su sitio web personalizado, podrá hacer coincidir una lista de correos electrónicos de sus afines con sus redes sociales, podrá enviar emails, organizar recogida de donaciones y más”. Es un sistema de pago que usan 9.000 clientes en 112 países.

Los creadores de la web del alcalde londinense reflejan en su web: “Diseñamos este portal para una corta campaña digital que se basaba en gran medida en la mensajería online, organización, difusión de la marca y la introducción de los problemas políticos clave y la personalidad de Sadiq Khan a los votantes”. Fue un portal galardonado con el premio a mejor web en 2017. Igualmente, el presidente francés Enmanuel Macron, el partido ecologista de Bélgica o formaciones latinoamericanas también han usado esta web.

De esta forma, Carmena cumpliría su propósito de “hacer unas ‘participadarias‘, es decir, más que primarias”. Sin embargo, entre los sectores críticos de Ahora Madrid apuntan a que este proceso participativo puede ser de pega. Piensan que no habrá primarias abiertas en las que votar a cada uno de los integrantes de la lista electoral y de un hipotético Gobierno local. En todo caso habrá simplemente una votación cerrada de la lista aprobada por Carmena a modo de un ‘todo o nada’.

En todo caso, entre las funcionalidades de la web de Más Madrid no parece que haya espacio para votar listas pero sí participar en la elaboración de un programa electoral. Se han abierto varios apartados de debate con los títulos: Más Viva, Más Solidaria, Más Creativa, Más Justa, Más Participativa y Más Feminista. En todo caso, habrá que ver si como pasó en 2015 el programa electoral se queda en un conjunto de sugerencias como afirmó la exjueza al llegar a Cibeles.

Avances tímidos en la lista

Todo apunta que repetirán en puestos de salida los concejales suspendidos de militancia de Podemos junto con independientes (Marta Higueras, Nacho Murgui, Pablo Soto, Luis Cueto, etc.), de IU (Mauricio Valiente) y Equo (Inés Sabanés). El ex Jemad Julio Rodríguez ya habría renunciado a su intención inicial de ser número dos de la candidatura pero mantiene el pulso al grupo de Rita Maestre y no está dispuesto a reincorporarles a Podemos aunque comparta papeleta electoral con ellos.

En todo caso, Carmena ya ha empezado la precampaña y está apostado por alejarse de los medios de comunicación tradicionales. “Me importan un pito las críticas”, apuntó en su discurso informal por Navidad. En ese sentido apostará por comunicar a través de las redes sociales (se acaba de abrir Instagram donde comenta sus recetas de cocina y los memes de parecidos razonables) y con cómicos como Joaquín Reyes o David Broncano que le permiten llegar gracias al humor al público joven. La primera edil invitó al segundo a una ‘batalla de gallos’ en su copa de Navidad, donde el humorista no cobró, en la que mostró sus grandes dosis de humor negro.