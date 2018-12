Carmena no sabe cuántos coches han entrado en Madrid Central sin autorización

El Ayuntamiento de Madrid ha decretado la entrada en vigor del área Madrid Central, el cerrojazo del centro a los coches contaminantes de no residentes, pero no sabe cuántos coches han incumplido la nueva normativa municipal.

Fuentes del área de Medio Ambiente y Movilidad, a preguntas de OKDIARIO sobre este asunto, que “la respuesta está siendo muy positiva por parte de la ciudadanía que está cumplimiendo de forma mayoritaria con Madrid Central”. Sin embargo, cientos de coches sin etiqueta ambiental de no residentes han entrado en Madrid Central sin permiso.

Si lo siguen haciendo en febrero, serán multados. No obstante, Carmena todavía no tiene datos sobre cuántos coches han incumplido las reglas por ahora. Las cámaras ya están instaladas y muchos aparcamientos públicos también tienen el sistema de recopilación de matrículas para quitar la multa a sus clientes.

El equipo de Inés Sabanés, edil del ramo, destaca que “el tráfico privado se ha reducido y se está usando más el transporte público, como estaba previsto. Como ya se ha informado, estamos en una fase eminentemente informativa y disuasoria por parte de los agentes de policía y movilidad”.

En efecto, algunas parejas de agentes de movilidad están, durante algunas horas al día, en algunas entradas de Madrid Central. Cuando llega un coche particular que no cumple las excepciones para poder entrar, estos agentes informan que no pueden entrar y la gente, en efecto, suele acceder a cambiar de camino. Desconocen que por ahora sí pueden entrar sin tener una multa.

En todo caso, ni mucho menos todas las entradas tienen control durante todas las horas del día. Para eso están las cámaras, pero el Ayuntamiento no tiene los datos o no los quiere ofrecer. Muchos coches están entrando sin permiso pero se desconoce con precisión cuántos.

“Menos personas”

Por su parte, la Plataforma de Afectados por Madrid Central ha reconocido una reducción del tráfico ente el 5 y el 32 %, según la zona, pero “sin incremento proporcional en el transporte público”. Esto significa que hay menos potenciales clientes en el centro.

Los usuarios de Metro (red que depende de la Comunidad) aumentaron un 2,3% y los de la EMT un 1,2%, según datos aportados por la plataforma en un comunicado.

Este jueves, este colectivo se reunirá finalmente con Carmena. Creen, tras las primeras horas, que Madrid Central “ha sido un ensayo experimental condicionado por las obras en el centro y el solapamiento con las medidas de seguridad del dispositivo antiterrorista de la campaña de Navidad”.

“La evaluación de Madrid Central no podrá realizarse hasta que esté plenamente operativo este dispositivo con las correspondientes Apps y recursos tecnológicos, paneles informativos de plazas libres de parking, los sistemas de tramitación de permisos de acceso, el dispositivo policial y la implantación de sanciones, por lo que en estos momentos, resulta aventurado poder evaluar el funcionamiento de un sistema de control del tráfico que no está totalmente operativo”, han justificado.

Insisten desde la plataforma que, si toda la actividad que se desarrolla en el interior de Madrid Central “se desajusta mínimamente, pueden desaparecer centenares de empresas y pequeños negocios en pocos meses”.