Un juez condena a Carmena por intentar demoler la rampa que permite a unos ancianos salir a la calle

El Ayuntamiento de Madrid ha sido condenado en costas por tratar de demoler sin razón una rampa a una comunidad de propietarios en el distrito de Chamberí.

En un bloque donde viven personas muy mayores se instaló, en un patio interior privado, una rampa para poder salir a la calle. Hay una vecina de 90 años y varias parejas de avanzada edad con movilidad muy reducida. Como avanzó este periódico, el Ayuntamiento no estaba a favor de suprimir así la barrera arquitectónica que suponen la decena de escalones que hay por la entrada principal y lo trató de demoler.

Ahora, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 12 de Madrid ha fallado en contra del Consistorio. En la sentencia consultada por este periódico, “se estima el recurso de la comunidad de propietarios frente al decreto del concejal presidente del Distrito de Chamberí de 15 de marzo de 2017 [Jorge García Castaño]”.

“Es una sentencia muy dura contra el Ayuntamiento, le pido a Carmena que no prosiga con esta crueldad “, indica el edil del PP Pedro Corral

El juez César González Hernández dicta la orden de “anular las resoluciones municipales por no ser ajustadas y conformes a derecho”. Unas órdenes dictadas posteriormente por la edil Esther Gómez Morante. “Declaro adquirida la licencia para la construcción de la rampa de acceso al inmueble ya construida y en servicio por silencio administrativo con imposición de costas al Ayuntamiento de Madrid“, agrega el magistrado.

Vecinos satisfechos

Varios vecinos muestran su satisfacción con el fallo a OKDIARIO. Una vecina de mucha edad que vive sola abre la puerta de su casa y dice que si no fuera por la rampa no podría subir la compra de comida a casa. Otra mujer, a preguntas de este periódico, afirma que no entendería que el Ayuntamiento siga recurriendo por este tema.

Recurso del Ayuntamiento

El Consistorio madrileño no se da por vencido y ha recurrido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid. En el recurso de apelación, la letrada municipal argumenta: “Esta parte se muestra en total disconformidad con los fundamentos de la Sentencia, dicho sea con todos los respetos y en términos de estricta defensa”.

El concejal del PP en Chamberí, Pedro Corral, pide una “reflexión” al Ayuntamiento. “Manuela Carmena debería meditar sobre si el interés general que debe primar coincide con una sentencia que te dice que no se puede dejar encerrados en sus casas a esos ancianos”, expone el edil. “¿Merece la pena seguir con un recurso y que estos ancianos estén pendientes en su última etapa de vida de esta batalla judicial?”, se pregunta.

“Es una sentencia muy dura contra el Ayuntamiento, le diría a Carmena que se siente con la concejal de Chamaberí para estudiar la paralización del recurso de apelación por causas humanitarias. Carmena no debe proseguir con esta crueldad “, indica Corral.

“El juez dice que la rampa es legal y anula las órdenes de demolición. Todo esto es un ejemplo elogiable de un matrimonio joven que se han roto la crisma contra el Ayuntamiento para conseguir lo que consideran de justicia para sus vecinos mayores, es una enorme esperanza para nuestra sociedad que existan personas como ellos”, apostilla el ‘popular’.