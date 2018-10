Quería pagar en lugar de cobrar por el servicio de cine de verano Quiso apartar a las empresas que cobraban y sortear el contrato entre las dos que lo hacían gratis

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y la Comunidad de Madrid han abierto un expediente sancionador por prácticas colusorias en el distrito madrileño de Ciudad Lineal. El Ayuntamiento y la empresa implicada se enfrentan a una multa entre 0,5 y 10 millones de euros por una infracción que consideran puede ser “grave”.

Tal como confirman a OKDIARIO fuentes municipales implicadas en el caso, la Junta Municipal que preside Yolanda Rodríguez (Izquierda Unida) quería pagar en lugar de cobrar por el servicio de cine de verano. La empresa adjudicataria cobra entradas al público. Otros años el Ayuntamiento cobraba un canon de hasta 30.000 euros. Sin embargo, este año abrió una licitación para pagar hasta 40.000 a la empresa escogida, pese a que luego se iba a lucrar por vender entradas y por un bar. “Un despropósito”, según expertos en contratación pública.

Se presentaron cinco empresas y dos de ellas se ofrecieron a hacerlo por cero euros. Algo insólito en una adjudicación. El sistema informático no permite tramitar un contrato con esa característica y la Junta Municipal decidió hacerlo en papel. Con un contrato de cero euros, entre otros problemas, no se puede aplicar un porcentaje de penalización si la contrata no cumple o no se puede calcular el depósito que tienen que adelantar, que también se calcula sobre el precio total.

En lugar de hacer borrón y cuenta nueva con la contratación, el Ayuntamiento optó por excluir a las empresas que lo hacían gratis. Estas dos compañías (Urkel y Lince) recurrieron y, posteriormente, se les dio la razón. Ante tal panorama, el Consistorio siguió adelante y dio un nuevo volantazo: optó por apartar a las empresas que cobraban y quería sortear el contrato entre las dos que lo hacían gratis. Estas dos empresas estaban vinculadas y viendo que le interesaba más a Urkel, la otra renunció. Algo que tampoco se puede hacer.

18 meses de investigación

Finalmente, el concurso fue recurrido ante los tribunales de Defensa de la Competencia y, tal como ha podido saber este periódico, el pasado 8 de junio se inició el procedimiento. A partir de ahora se abre un periodo de instrucción (12 meses) y una fase de resolución posterior (6 meses). La instrucción de estos expedientes es competencia de la Dirección General de Economía y Política Financiera de la Comunidad de Madrid, y su resolución de la CNMC.

Otros detalles que llaman la atención es que viendo el despropósito de contratación el ayuntamiento decidió renovar un año el contrato y en la Junta de Gobierno que preside Manuela Carmena aprobaron “convalidar la omisión del trámite de fiscalización previa” del contrato en cuestión, es decir, “el lote 3 ‘Cine al aire libre’ del expediente de contratación del servicio de programación cultural del Distrito de Ciudad Lineal”.

Caso omiso en el Ayuntamiento

La situación ha sido denunciada también ante la Inspección General de Servicios del Ayuntamiento y ante la nueva Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción. En el primero de los casos se archivó sin practicar ninguna averiguación y en el segundo no se ha hecho nada tras pasar ya más de cuatro meses.