Carmena alquila barracones para prestar servicios sociocomunitarios a jóvenes

El Ayuntamiento de Madrid va a alquilar barracones para el distrito de Fuencarral-El Pardo. En la plataforma de contratación se ha abierto un proceso para “arrendar, sin opción a compra, módulos prefabricados para centros de intervención sociocomunitaria en los Barrios de Las Tablas y Montecarmelo”.

En total se gastarán hasta 287.719,85 euros, impuestos incluidos, como recoge el portal oficial consultado por OKDIARIO. Se trata de una licitación que se ha puesto en marcha desde la Junta Municipal del distrito que preside el concejal Guillermo Zapata.

En estos espacios se desarrollarán actividades para jóvenes y se dedicarán espacios para las asociaciones vecinales. Es una zona donde viven más de 12.000 vecinos y se registra una falta de espacios en barrios relativamente nuevos donde faltan dotaciones públicas.

“Zapata ha visto que ha estado tres años sin hacer nada y se le ha ocurrido esta medida electoralista”, valora el PP

“Llevo muchos años de concejal y en todos los distritos en los que he estado nunca he visto algo así, un barracón para un centro de juventud”, critica la concejal del Partido Popular en Fuencarral, Paloma García Romero. “Teniendo 1.057 millones de euros de superávit, el Ayuntamiento no se debería permitir tener soluciones provisionales como ésta”.

García Romero recuerda que Zapata es el concejal de todo Madrid que menos inversiones ejecuta. “Es el edil de Ahora Madrid que menos ejecuta, el que más convalida, el que peor gestiona, en definitiva. Ha visto que se ha pasado tres años sin hacer nada y se le ha ocurrido esta medida electoralista”.

La edil del PP asegura que desde su grupo municipal están completamente de acuerdo con que esos barrios necesitan más dotaciones municipales. Pero no comparten que se pongan parches como estos barracones prefabricados. Además, cuestionan que estos módulos se instalen en una parcela destinada a centro cultural en Las Tablas y en medio de una zona verde en Montecarmelo.

García Romero afirma que lo que debería hacer Zapata es, mediante una colaboración con la dirección de Patrimonio o el área de Hacienda, buscar la manera de levantar un centro cultural nuevo no prefabricado y “en condiciones”.

“Zapata ‘el breve’ ahora tiene que portarse bien y ganarse un sitio en la lista electoral de Manuela Carmena, antes era muy crítico, por ejemplo, con la Operación Chamartín, pero con la llegada de las elecciones se está comportando y está evitando las polémicas”, añade la edil del PP.

“Participación activa”

Por su parte, fuentes municipales oficiales a OKDIARIO apuntan que “el arrendamiento de estos módulos se enmarca dentro del programa ‘Participando’, un servicio de ocio juvenil, impulsado por los Servicios Sociales de la JMD Fuencarral-El Pardo”.

Los módulos tendrán hasta 300 metros cuadrados que se alquilarán dos años; tendrán ordenadores, chill out, sala de ensayo, etc.

Explican que son espacios sociales para jóvenes de entre 12 y 20 años para que “se fomenten las relaciones sociales en un contexto de ocio alternativo, el desarrollo de capacidades personales y la promoción de iniciativas artísticas, sociales y culturales”. Fue una iniciativa de los vecinos en los presupuestos participativos de 2017.

“No son barracones”

Hasta ahora se ha venido realizando estas actividades en dos colegios públicos. En el mes de noviembre, avanzan desde Cibeles, se tiene previsto que este programa se traslade a nuevos espacios más amplios ya que ha funcionado bien. Tendrán entre 300 y 200 metros cuadrados. “Para nada son barrancones”, defienden.

Su diseño está pensado para sea atractivo para el público juvenil y tiene climatización y demás equipamiento necesario para un espacio de estas características. En este sentido, el arrendamiento es por un periodo máximo de 48 meses.

Estos espacios contarán con punto informativo sobre ocio low cost en la ciudad, ofertas culturales, salidas al extranjero, voluntariados, becas académicas, etc.; Tecnosala con ordenadores y vídeoconsola; sala polivalente de chill out y sala de música.