Cuando Carmena decía que “nada me va a hacer cambiar el compromiso de no repetir”

Hace algo más de un año, la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, aseguró en una entrevista de radio que “nada le iba a hacer cambiar” de su decisión de no presentarse a las próximas elecciones. Este lunes Carmena ha confirmado que será la candidata en las elecciones municipales de 2019.

La entrevista se produjo en mayo de 2017 en el programa de La Ventana de la cadena SER. Fue entonces cuando el periodista Javier Casal preguntó a Carmena por su futuro.

“¿Está segura de que no va a repetir como candidata?”, preguntó el periodista. Y la alcaldesa respondió: “Nada me va a hacer cambiar porque es una manera mía de entender la política. Para mí la política no es profesional, es una responsabilidad. Asumí un contrato con los ciudadanos de Madrid de cuatro años y eso es lo que voy a hacer”.

Sin embargo, después de dilatar su decisión durante meses, la regidora ha anunciado que será la candidata en los comicios locales que tendrán lugar el próximo mayo de 2019.

“He tomado la decisión de que cuando lleguen las elecciones, estoy dispuesta a ser candidata”, ha explicado la alcaldesa. No ha querido dar nombres que quieren que le rodeen en la lista, pero sí que “sean los mejores gestores”. No ha aclarado si celebrarán primarias y ha dicho estar dispuesta a incluir a personas vinculadas al PSOE.

Apenas un año ha hecho cambiar de idea a la alcaldesa de Madrid que asegura que ha tomado la decisión por petición popular: “Muchas personas me lo han pedido. El sábado en Mercadona un chico muy majo me dijo que por favor que continuara. Y digo vale, sí, estoy dispuesta”, ha contado Carmena.

Además, Carmena ha trasladado que está “dispuesta a agotar la legislatura” si los madrileños vuelven a darle su confianza en 2019.