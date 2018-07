El PSOE traga con el presupuesto de Carmena a cambio de condicionar sólo el 0,7% del mismo

Siete meses después del comienzo del año, el Partido Socialista aprobará este miércoles los presupuestos de 2018 del Ayuntamiento de Madrid. Este martes, en una rueda de prensa conjunta, la alcaldesa Manuela Carmena y la portavoz socialista Puri Causapié han firmado el acuerdo que recoge 18 enmiendas por 34 millones de euros de un total de 4.769 millones que forman los presupuestos.

Causapié ha defendido que “el acuerdo en investidura se ha cumplido, en una primera valoración, por encima del 80% y el acuerdo presupuestario del año pasado en un 50%”. Ha indicado, a este respecto, que los encontronazos con el entonces ministro Cristóbal Montoro y la aprobación de un Plan Económico Financiero (PEF) supusieron problemas. Este año prometen cumplir el techo de gasto.

En ese sentido, el grupo municipal socialista reconoce que como no se han cumplido acuerdos del año pasado, se han recuperado para este ejercicio. El PSOE ha recalcado que ellos no estarán satisfechos hasta que se llegue al 100% de lo acordado, si bien entienden que problemas técnicos de inviabilidad pueden imposibilitar llevar a cabo todos los proyectos.

Alquiler de la Moncloa

Preguntada acerca de si es uno de los precios que tiene que pagar el PSOE por el apoyo de Unidos Podemos a Pedro Sánchez para acceder a la Moncloa, Causapié no lo ha negado. Se ha limitado a decir que “se toma esta decisión por ser lo mejor para la ciudad, utilizamos nuestra posición para sacar adelante proyectos que entendemos buenos para los madrileños”.

Carmena ha dicho que “el 8 de julio no es una fecha adecuada” para esta firma de presupuestos. No obstante, ha destacado que durante estos meses ya transcurridos del año se ha autorizado “la ejecución del 70%” de las cuentas.

Por parte del PSOE, también han estado presentes Agustín Vinagre, miembro de la Ejecutiva del PSOE de Madrid y Ramón Silva, concejal y secretario del grupo socialista. Asimismo, de Ahora Madrid junto a Carmena han participado la teniente de alcalde, Marta Higueras, y el concejal de Economía y Hacienda, Jorge García Castaño.

Avances para 2019

A preguntas de OKDIARIO, Carmena ha dicho que para 2019 espera no llegar con tanto retraso. “Espero que el presupuesto del 2019 se redacte y formule cuando debe ser, si no, tenderemos que actuar como este año, con una gran capacidad política. Pero este año creo que no va a haber problemas”. Ha aplaudido la llegada de María Jesús Montero a la cartera de Hacienda.

Asimismo, la Corporación ha indicado que un año más no contarán con la oposición. Del grupo municipal de Ciudadanos no se aprobará ni una sola enmienda. Del PP hay una. García Castaño ha justificado que son unas cuentas “complejas de enmendar, a estas alturas del año cuando está ya comprometido en buena medida”.

“Nos hubiera gustado aprobar enmiendas de PP y Cs, pero el presupuesto está muy avanzado en su ejecución, no es no compartir, el problema es la financiación de esas enmiendas, sería paralizar otros proyectos y a eso no estamos dispuestos”, ha dicho el edil Silva.

Críticas de PP y C’s

El portavoz popular, José Luis Martínez-Almeida, ha expresado que “la conclusión es que (este apoyo) forma parte de ese conjunto de pactos que los españoles no conocemos todavía en función de los cuales Pedro Sánchez es presidente del Gobierno y Pedro Sánchez ha devuelto el favor a Pablo Iglesias aprobándole los Presupuestos en la ciudad de Madrid”.

El PP sostiene que son unos Presupuestos “injustos que no se van a ejecutar, con la experiencia de años anteriores”. “Los madrileños no le debemos nada ni a Pedro Sánchez ni a Pablo Iglesias y lo que no merecemos son unos Presupuestos que se aprueban por un pacto entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez”, ha añadido.

Por Ciudadanos, la líder municipal, Begoña Villacís, ha manifestado que “el PSOE es la facción más obediente de Ahora Madrid” en vistas a la falta de entendimiento interno en Ahora Madrid. Ha insistido en que se ha movido un porcentaje muy pequeño del dinero total, menos del 1%. En la Comunidad de Madrid, el grupo parlamentario naranja ya ha emprendido “conversaciones informales sobre los presupuestos de 2019”.