El enterrador de Franco a OKDIARIO: “Hacer una exhumación en verano no es frecuente”

Con apenas 30 años, Gabino Abánades trabajó como sepulturero municipal en el entierro de Francisco Franco. Ahora, casi 43 años después, explica a OKDIARIO que la exhumación tan solo conllevaría una hora y no mucho esfuerzo. “El cuerpo va a salir entero”, avanza. Él está dispuesto a colaborar en esas tareas.

Abánades, ahora alcalde del PP de una pedanía de Guadalajara, destaca que “las exhumaciones generalmente no se suelen hacer en época de verano” y entiende que “se debería consensuar con la familia el destino de los restos”. Indica que sí tendría que estar el cuerpo, tal como el abad debe tener registrado. La posibilidad de la incineración no lo ve probable si depende de un juez, pero no descarta que sea petición de la familia.

Pregunta: ¿Cómo recuerda el entierro del dictador Franco hace casi 43 años?

Respuesta: Lo organizó el Palacio de El Pardo y, a través del Ayuntamiento nos llamaron, nos indicaron que estuviéramos preparados una cuadrilla de enterradores para llevar a cabo el enterramiento el día 23. Nos avisaron antes para estar listos con tiempo suficiente. Estuvimos viendo el tiempo que se tardaba en trasladar la entrada de la Basílica hasta la sepultura. Un protocolo bastante importante, como era lógico, y con mucha asistencia de autoridades. Se hizo con mucha tranquilidad y con el protocolo que marcaron los responsables de El Pardo.

P: ¿Usted pensaba entonces que ese enterramiento era definitivo?, ¿o ahora se debe cambiar la ubicación?

R: El Gobierno se basa en el tema de la memoria histórica. Entiendo que si Sánchez considera que no debe estar ahí y se lo propone a la familia, y estos aceptan el traslado, no habría problema. Si no aceptan, lo tendrían que hacer por medio de una orden judicial, que lo ordene un juez. Alguien tiene que solicitar esa exhumación.

“El cuerpo va a salir completamente entero ya que está embalsamado y el lugar es muy propicio para la conservación de materia orgánica”

“Hablarán familia y Gobierno”

P: La familia no quiere, todo apunta a que será un juzgado, ¿dónde se podrían llevar los restos?

R: Un cadáver si se exhuma de una sepultura hay que llevarlo a algún lugar, a una unidad de enterramiento. Por tanto, es algo que no le puedo contestar, lo debe decidir el magistrado. Pero yo entiendo que al final se pondrán al habla con los nietos de Franco y lo harán correctamente.

P: ¿Qué queda exactamente de un cuerpo tras 43 años?

R: El cuerpo como está embalsamado y el lugar es muy propicio para la conservación de materia orgánica, aunque salga momificado, va a salir completamente entero.

P: ¿Una opción sería la incineración para no crear un sitio de peregrinaje?

R: No creo que su señoría ordene la incineración. Eso tendría que ser a petición de los familiares.

Propuesta de dinamitarlo

P: ¿Qué le parece que IU quiera dinamitar el Valle de los Caídos?

R: Creo que no debe opinar pero lo que sí digo es que lo que es historia es historia de derechas o de izquierdas. ¿Dinamitarlo o no? es un tema que contestarlo es imposible.

P: ¿Se requiere alguna autorización médica por salubridad para la incineración en verano?

R: Entiendo que todas las exhumaciones conllevan, cuando son cadáveres, la petición al servicio de Sanidad de la Comunidad de Madrid. También dependerá de las normas de, en este caso, la Basílica y el abad. Imagino que será como en el resto: se deberá abrir un expediente, tomar datos de la persona que solicita la exhumación, contrastar todas esos datos, consignar el lugar de la reinhumación y eso trasladarlo al servicio regional de Salud para que le den en este caso el oficio de Sanidad, que así se llama.

“No habría problema sanitario”

P: En comunidades como Castilla-La Mancha se prohiben directamente exhumaciones en verano, la Comunidad de Madrid tiene otra norma que les da margen aunque como ha pasado tiempo quizá no se aplica.

R: A ver, las exhumaciones generalmente no se suelen hacer en época de verano, en los meses estivales: julio, agosto y septiembre. Pero, ante una orden judicial no hace falta pedir permiso a nadie. No lo puede prohibir ninguna norma sanitaria.

P: ¿Prevé, con su experiencia, que pueda surgir algún otro inconveniente?

R: Inconveniente ninguno. La lápida hay que quitarla y después acceder al fondo de la sepultura y meterle unos tizos por debajo del féretro y elevarlo arriba con cuatro personas. Tan solo cambiarlo de féretro si lo consideran oportuno.

P: ¿Por estar muy deteriorado?

R: No creo que esté deteriorado por el lugar en el que está, por la temperatura de la Basílica.

P: ¿Cree que puede haber alguna sorpresa al abrirlo?, ¿alguien puede haberse llevado el cuerpo sin haber informado?

R: Entiendo que no. Porque todas las exhumaciones que se hacen se registran. Lógicamente el abad de la Basílica lo tendrá recogido en su libro diario de inhumación si ha habido algún movimiento.

“La familia puede adelantarse”

P: ¿La familia podría adelantarse al Gobierno para no estar a expensas de lo que decida el juez?

R: Indudablemente, tienen potestad para solicitar la exhumación cuando quieran sin ningún tipo de problema. El deseo de la familia es el que ellos tengan. Yo no puedo imponerles nada pero quizá sí fuera una solución para evitar más problemas.

P: ¿La exhumación de Primo de Rivera tendría alguna otra peculiaridad?

R: Lo deberían contestar los responsables del Gobierno pero yo entiendo que no es el mismo tratamiento. Francisco Franco Bahamonte murió por muerte natural y José Antonio Primo de Rivera fue un caído más en la Guerra Civil.