Enfado en la Policía Municipal porque Carmena les impide disfrutar de sus días libres

Los policías del Ayuntamiento de Madrid están cabreados con la dirección porque se les están denegando buena parte de las peticiones de libranzas que les corresponden.

Fuentes sindicales señalan a OKDIARIO que han recibido más de 100 denegaciones en los últimos cuatro meses. “Cada policía solicita días para librar por exceso de jornada y actualmente la Corporación municipal está restringiendo esas libranzas, alegando motivos de servicio“, explican representantes de los agentes.

El único camino que les queda a estos policías es acumular esas denegaciones de libranzas para que cuando acabe el año, tal como planean, denunciarlo por vía judicial. Protestan porque el Ayuntamiento, con estas decisiones, vulnera los acuerdos de exceso de jornada que si no se disfrutan no se pagan. “Es una golfada”, lamentan.

“Estas denegaciones de los días de libranza, con el equipo de Gobierno anterior era habitual, siempre alegando necesidades del servicio, pero con la llegada de Ahora Madrid se prometió erradicar esta práctica. Pero poco a poco no solo no lo han erradicado, si no que han aumentado las denegaciones, y eso que decían que miraban por los trabajadores”, añaden.

Este viernes se ha trasladado esta denuncia en la Mesa Sectorial de Negociación de Policía Nacional. Lo consideran “un uso y abuso desproporcionado por parte de la Dirección, es una clara colisión con los derechos de la plantilla en materia de conciliación y libranza”.

Las demandas sindicales fueron desoídas por el director general que, según indican, solo se muestra dispuesto a proceder de manera inmediata a otra petición: la anulación de cambio de turno. Los sindicatos de forma unánime han rechazado las condiciones laborales propuestas por la dirección. “No recogen en modo alguna nuestras reivindicaciones, exigimos una nueva propuesta, seria, rigurosa, adecuada a la realidad de los problemas que padece la plantilla”, declaran en un comunicado conjunto.

Han convocado una concentración previa a la comisión del Ayuntamiento de Salud, Seguridad y Emergencias del próximo martes 17 de abril.