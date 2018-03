Vecinos de Lavapiés con sus coches destrozados: “Fueron los antisistema, que ni estudian ni trabajan”

El barrio de Lavapiés ha amanecido este viernes con graves destrozos. Vecinos que han encontrado sus coches apedreados denuncian, en declaraciones a OKDIARIO, que fueron radicales antisistema los autores del vandalismo.

“Son los que no quieren trabajar y se dedican a destrozarlo todo, es una auténtica faena, ahora recurriré al seguro pero no sé si me lo cubrirá, el coche tiene escasos dos meses, buscaremos a los “, lamenta un madrileño mientras su vehículo es retirado por una grúa.

“Ni trabaja, ni estudian y a vivir del Estado, no viven en este barrio, vienen y se dedican a destrozarlo todo, por su parte, los manteros al fin y al cabo solo buscan trabajar y ganarse la vida”, añade.