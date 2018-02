El PSOE se equivoca y vota con el PP a favor de la dimisión de Carmena como edil de Cultura

La propuesta del PP para pedir la dimisión de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, como responsable del área de Cultura y Deportes ha salido adelante este miércoles en el Pleno de Cibeles gracias al voto favorable de toda la oposición.

A los populares y a Ciudadanos, se han sumado los socialistas. Su portavoz, Puri Causapié, ha reconocido un error en la votación, que ha dado el ‘sí’ creyendo que se refería a otro punto de la proposición.

Los populares han llevado al Pleno municipal una moción con dos puntos. En el primero de ellos, se pedía solicitar la dimisión de Carmena como responsable del área de Cultura y Deportes; en el segundo, instar a la regidora a que nombre con carácter urgente un nuevo responsable del área.

En su intervención, la socialista Mar Espinar ha pedido la votación por puntos ya que su formación no pediría la dimisión de Carmena. El PP ha aceptado votar por puntos. En una primera votación, PSOE ha votado ‘no’ a la dimisión, como Ahora Madrid. PP y Cs han votado en contra. El secretario del Pleno ha indicado que había un empate y que era necesario repetir la votación. Ha sido en esta repetición cuando la portavoz del PSOE, Purificación Causapié, ha votado a favor de la dimisión.

“Me he equivocado”

“Me he equivocado”, se ha escuchado a la portavoz socialista, una vez el secretario ya había señalado que el sentido del voto se había registrado.

El portavoz del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha tachado de “ridículo” la votación del PSOE a favor del cese de Carmena como delegada de Cultura: “Cuando un grupo municipal se instala en la política del ridículo, lo más razonable es que siga haciendo el ridículo, y eso es lo que le ha pasado al Grupo Municipal Socialista”.

“Un ridículo”, para el PP

“Fíjense que la proposición tenía dos puntos: el primero era el cese de Carmena y el segundo era el nombramiento inmediato de un nuevo concejal de Cultura. No se puede entender votar a favor del segundo sin votar a favor del primero. Pues eso es lo que iba a hacer el PSOE. Lo que le pasa al PSOE es que cuando uno se mantiene en esa equidistancia de no saber dónde está, al final en lo que se acaba cayendo es en votaciones grotescas como la que le ha tocado hoy hacer a Causapié. Al final, si me permiten, lo que ha habido es una cierta justicia divina. Al final lo que ha salido es lo razonable”, ha expresado.