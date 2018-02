Carmena cierra indefinidamente la biblioteca de Valdebernardo por problemas de calefación

La Biblioteca Municipal de Valdebernardo, en el distrito madrileño de Vicálvaro, ha cerrado este lunes “indefinidamente” por problemas “en el sistema de calefacción”.

El Ayuntamiento ha avisado oficialmente en la página web municipal. “Cierre por obras en el sistema de calefacción, la biblioteca permanecerá cerrada desde el lunes 12 de febrero por obras en el sistema de calefacción sin fecha definida de apertura. Disculpen las molestias”, indican en un aviso.

Añaden en un segundo aviso que “todos los préstamos pueden devolverse en cualquier biblioteca de la Red”.

Hola. @MADRID. Este es el cartel que, desde hoy, podemos ver en la biblioteca pública municipal de Valdebernardo.

INDEFINIDAMENTE. pic.twitter.com/muKf2o7YkB — BAH! 😎 (@ferdeles) February 12, 2018

Los vecinos lamentan que no haya habido previsión por parte del Consistorio. “Cierran biblioteca en Vicálvaro por avería en calefacción, cosas que pasan, la cierran por tiempo indefinido por falta de presupuesto para cambiar la caldera, cosas que no deberían pasar”, explica Pablo.

Polideportivo en obras en Vicálvaro

Reprochan que no haya fecha de reapertura. “¿No hay una fecha determinada de fin de obra como también ocurre con el polideportivo Vicálvaro?”, se preguntan los vicalvareños en las redes sociales.

“¿Os parece normal no dar una fecha? A mi me parece alucinante. Primero que se cierre porque no haya fondos y segundo, sin fecha. Yo pago los impuestos igual que los de barrio Salamanca. A ver si tratamos a los ciudadanos igual”, expresa Estefanía, otra usuaria.

Por otra parte, el centro cultural que alberga la biblioteca de Valdebernardo sigue abierto. De todas formas, también hay problemas de temperatura. “Las funcionarias que hay en la entrada tienen un calefactor eléctrico porque no hay, o no llega, la calefacción general. Y hay despachos donde no hay calefacción. Solo es pasarse por allí y comprobarlo”, explican fuentes locales.

Otra biblioteca cerrada en Vallecas

Por otra parte, el Ayuntamiento señala que la biblioteca de Puente de Vallecas que también está actualmente cerrada “tiene previsto abrir antes de fin de mes”. Se trata de otra biblioteca del sur de Madrid a la que podrían recurrir los afectados por el cierre de Valdebernardo.

El cierre de estas dos bibliotecas se suma a otras instalaciones del Ayuntamiento que están cerradas. Como ha informado OKDIARIO recientemente, Carmena ha cerrado la Oficina de Atención al Ciudadano de Centro o el Mirador turístico del Palacio de Cibeles.