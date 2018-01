Los sindicatos contra Carmena por incumplir su promesa de remunicipalizar los polideportivos

Las concesiones de la gestión de varios polideportivos municipales de Madrid concluyen en los próximos meses y los sindicatos de los trabajadores lamentan que el Consistorio no apuesta decididamente por la remunicipalización, tal como prometió Ahora Madrid en campaña electoral.

Ya en 2017 un centro municipal de gestión privada en el distrito de San Blas-Canilleras terminó su contrato pero el Ayuntamiento decidió no remunicipalizar el servicio. Los trabajadores quieren pasar a formar parte del cuerpo de trabajadores municipales, pero lo cierto es que el Ayuntamiento no tiene problema en renovar el servicio que presta la empresa privada.

Arantxa Saiz, secretaria general de UGT en las Instalaciones Deportivas, se queja amargamente de la posición adoptada por Manuela Carmena, tras el cese de Celia Mayer, responsable de deportes junto a los concejales presidentes de distritos .

“Ahora vencen los plazos de 5 instalaciones y el Ayuntamiento no sabe qué hacer, el primero es en Carabanchel”, lamenta Saiz. “El comité de empresa quiere la remunicipalización con subrogación”, expresa claramente.

La situación actual es que las empresas privadas gestionan el grueso de los centros en los que están presentes. Estas empresas, según Saiz, se lucran y abusan de “contratos precarios”. Critica que se hagan contratos de tan solo 14 o 21 horas a la semana, “no se han ampliado nada a pesar de las cláusulas sociales impuestas por Ahora Madrid”.

“¿Cambiarlo es un problema económico que trae Montoro?, no”, afeó Saiz en el foro Viento Sur delante de Carlos Sánchez Mato y Rommy Arce, que no le respondieron nada. Asegura que no afecta a la tasa de reposición que el Ministerio de Hacienda controla. “Es un asunto político, en materia de Recursos Humanos la Corporación local está bastante perdida, por no decir despreocupada”.

“El que mucho abarca, poco aprieta”

La representante de UGT afirma que “no se puede ser alcaldesa, responsable de personal, de cultura, de deporte, etc. El que mucho abarca poco aprieta, intenta delegar pero no”. En instalaciones deportivas, critica, hay “mucha interinidad, contratos parciales, y además el servicio no es el más adecuado”. Consideran que “se podría mejorar muchísimo con los recursos que hay”.

Sobre las promesas de que Ahora Madrid iba a implantar un Ayuntamiento participativo, desde el citado sindicato indican que tienen que decir que son “excluidos de esa participación”. “Nos dan las cosas cuando ya está todo decidido, entonces las cosas son complicadas de modificar”, asegura.

UGT concluye que "en materia deportiva, que es salud, integración, cultura…". "La situación no es igual que con el PP pero si preguntamos al personal, falta valentía política, creerse el programa electoral ", subraya.

El Ayuntamiento tiene 26.884 empleados pero “Ahora Madrid sigue privatizando”, lamenta Saiz. Se está recortando en lo más sensible, a ojos de la sindicalista, en las escuelas deportivas municipales de base.

“Vienen los nuestros, vamos a esperar”

Saiz confiesa que desde los sindicatos han sido “muy permisivos”. Reconoce que han dado “cuartelillo” a Carmena. “Pensamos, vienen los nuestros, vamos a esperar, vamos a darles tiempo”, expresa. Lamenta que no hayan presionado más en la calle al Gobierno local.

“No he visto un gobierno más legal, todo dentro de la ley, si da igual… si nos van a dar palos de todas formas, hagámoslo de frente que es como lo hace la gente”, reflexionó la sindicalista entre los aplausos del público y la indiferencia de Sánchez Mato y Arce. Se refiere a que la Delegación del Gobierno de España paraliza todo lo que no se ajusta a la legalidad.

Por otra parte, Saiz aplaude que se haya firmado una tarea pendiente desde hace 10 años, un acuerdo para homologar los diferentes cargos y así igualar los salarios. No obstante, concluye diciendo: “Si vas de frente, si juegas en su campo, pierdes seguro, hay que salir de ese espacio, pasar a nuestro terreno y en equipo, también con los espacios sindicales, con los trabajadores, tenemos muchas propuestas por dar a conocer”.