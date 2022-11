La ex diputada de Vox, Macarena Olona, deslumbró el pasado domingo en los premios Antena de Oro, en el Gran Casino de Aranjuez, vistiendo nada menos que su vestido nupcial, como luego lo desveló en redes sociales. Y la sorpresa fue el color: negro, combinado con un ramo de flores blancas. «Nueve años después, desempolvé mi vestido de novia. Hoy tengo un ex marido maravilloso y el vestido me entra si no respiro». Ahora la presidenta de la Fundación Igualdad Iberoamericana y secretaria de la Mujer de la Alianza Republicana de las Américas ha decidido subastarlo por una buena causa.

Olona ha anunciado a través de su cuenta de Twitter que va a donar el vestido para una subasta benéfica. «Se acercan fechas muy complicadas para muchos hogares en España. El mejor destino para este vestido de Hannibal Laguna va a ser recaudar fondos para llevarles un poco de alivio. Gracias a los ángeles que están organizando la subasta. Gracias por permitirme poner mi granito», acaba el tuit.

Se trata de un modelo con escote palabra de honor y encaje con cinturilla y falda de corte princesa plagada de plumas. En la mano, la abogada llevaba un clutch de Louis Vuitton. Puro glamour.