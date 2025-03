Luis María Pardo (Iustitia Europa): «En cuanto caiga Santos Cerdán el siguiente será Sánchez»

«En cuanto caiga Santos Cerdán el siguiente será Sánchez». Es el pronóstico de Luis María Pardo sobre el caso Ábalos. El presidente de Iustitia Europa es abogado de la acción popular en este asunto y en el caso de Begoña Gómez. En OKDIARIO, Pardo advierte que el inminente informe de la UCO será crucial para el futuro de Cerdán, para el ministro Ángel Víctor Torres y para Ábalos, al que recomienda se tome en serio su situación porque la cárcel puede estar cerca para él: «Ábalos va al Supremo como si fuera al programa de Risto Mejide». Luis María Pardo está convencido de que hay un pacto de silencio Sánchez-Ábalos para librarle de la cárcel, vía Pumpido (como en los ERE).

Francina Armengol, tercera autoridad del Estado, está también en el punto de mira judicial. El Supremo podría terminar pidiendo su suplicatorio o el del presidente del Gobierno. Luis María Pardo afirma que Sánchez busca el choque entre instituciones para hacerse fuerte ante su electorado y denuncia que, con Pumpido en el TC, “Sánchez lleva a España a una dictadura constitucional”.

PREGUNTA.- ¿Ve a Ábalos más cerca de prisión?

RESPUESTA.- Si yo fuera Ábalos tendría mucho cuidado. No descartaría nada. La contratación de Jéssica en Ineco podría ser cohecho y puede llevarse por delante a la gente del ministerio que participó. Como en Tragsatec. Más de un director general que sabía lo que iba a pasar no duerme por las noches.

P.- ¿Ábalos acude al Supremo como si fuera el programa de Risto?

R.- Se cree que está en Todo es mentira, pero es el Supremo y le están diciendo «esto no es un escenario, debe colaborar con la justicia». Ábalos va diciendo que Sánchez y su mujer temblarían si él hablase. Si es así, debe ir al Supremo y contarlo.

P.- ¿Hay contactos entre Ábalos y Santos Cerdán?

R.- Vamos a ver qué pasa con Santos Cerdán, Francina Armengol y Ángel Víctor Torres. Va a depender del próximo informe de la UCO. Cerdán y Torres podrían llegar a ser imputados. El caso del material sanitario de Baleares [Armengol] y Canarias ha vuelto a la Audiencia Nacional y puede darnos sorpresas pronto.

P.- ¿Cerdán será el siguiente imputado?

R.- En la foto de La Rioja de 2017 haciendo campaña para recuperar la secretaría general del PSOE estaban con Sánchez, Koldo, Ábalos y Santos Cerdán. ¿Quién falta por imputar de esa foto? Cerdán. Una vez caiga Santos Cerdán, el siguiente será Sánchez.

P.- ¿Hay una trama jerarquizada?

R.- La pregunta es: ¿Quién es El 1? ¿Quién es el nexo de unión entre todos los casos? Ábalos mandaba en el partido con Sánchez, David es el hermano de Sánchez y Begoña es su mujer. Todo esto sale de nuestros impuestos. Es gravísimo. También las señoritas de Ábalos. No se puede banalizar y que la gente se lo termine tomando a cachondeo. Es una imagen decadente de España.

Pacto Ábalos-Sánchez

P.- ¿A Ábalos le conviene…?

R.- Un pacto. Le han dicho «acuérdate de Chaves y Griñán». Recurso de amparo en el Constitucional para que Pumpido anule todo. En el congreso del PSOE en Andalucía, Sánchez metió a 15.000 personas a aplaudir a Chaves y Griñán y dentro de 5 ó 6 años veremos la misma imagen con Ábalos. Se pliegan porque Sánchez tiene el poder coactivo del Estado.

P.- También el fiscal general va a acudir a Cándido Conde-Pumpido…

R.- Y eso va a producir un conflicto constitucional entre los poderes del Estado porque el Supremo ya ha dicho que sería contrario a Derecho que el Constitucional se pronunciara sin haber finalizado el procedimiento. Generaría una doctrina muy peligrosa. El Supremo ha recordado que los jueces del Constitucional están sometidos también al imperio de la ley y pueden cometer prevaricación.

Golpe de estado

P.- ¿Sánchez busca el choque del Supremo con el Congreso si piden su suplicatorio?

R.- ¿Qué votarían a ese suplicatorio el PSOE y sus socios? Dirían que todo es por bulos, etc… Sánchez se hace fuerte en el conflicto institucional.

P.- Sería un golpe de Estado.

R.- Es un golpe de Estado. Estamos en un momento trascendental de la democracia española. Sánchez ha visto que puede pervertir la Constitución con un Tribunal Constitucional político que llevará a España a una dictadura constitucional.

P.- El Gobierno dice que está investigando los enchufes de Jéssica.

R.- Es un chiste. Usan noticias flash. Un día dicen una cosa, otro día otra. Generan dudas y repiten las mentiras. María Jesús Montero es una auténtica profesora de la mentira.

P.- Caso hidrocarburos. Se investiga la concesión de licencias por el ministerio de Teresa Ribera. ¿Estamos ante la punta del iceberg?

R.- Sí. Pero sería cauto sobre las implicaciones políticas porque ese puzzle no está hecho todavía y faltan muchas piezas. Hay casi 100 investigados.

República Dominicana

P.- José Bono regó de dinero la ONG Fiadelso de Ábalos que opera en Perú. ¿Esto viene de lejos?

R.- Las causas de corrupción del PSOE siguen de familia en familia y continúan en el tiempo. Ábalos dice que se olvidó declarar propiedades como la de Perú. ¿Vamos a descubrir en el próximo informe de la UCO que tiene más propiedades y su solvencia patrimonial, si hay cuentas en la República Dominicana u otro país? Aldama dijo que vio un Falcon en República Dominicana y Koldo y su hermano dijeron que iban allí a por puros. Es todo esperpéntico.

P.- Bono y Felipe González tienen la nacionalidad dominicana…

R.- Seguro que no es para comprar puros. Se ríen de los españoles.

P.- ¿Hay un pacto Ábalos-Sánchez y todo es un teatro?

R.- Sí. Y, como hay más partícipes implicados, de vez en cuando van sacando la patita si lo ven peligrar. Van jugando sus cartas para no entrar en prisión o estar el menor tiempo posible en ella y luego ser indultados, amnistiados o declaradas nulas sus condenas.

P.- ¿Sánchez y Ábalos siguen en el mismo barco de la corrupción?

R.- Absolutamente. En el mismo barco y con el mismo capitán.

P.- ¿Cómo ve a Sánchez?

R.- Feliz con todo esto. Si estuviera aquí se estaría riendo. Además del conflicto institucional interno, ahora tiene una opción internacional [Trump, Ucrania] para hacerse fuerte con su electorado. Y en cuanto vea posibilidad de elecciones las convocará.

Begoña Gómez

P.- Lo que más le urge es el caso de su mujer porque se acerca el juicio oral.

R.- Puede ser antes de final de año. En los próximos meses podría transformarse a procedimiento abreviado y de ahí ya escritos de acusaciones y juicio oral. Como el del hermano. Él se hará fuerte diciendo «me quieren destruir, quieren destruir al Poder Ejecutivo».

P.- ¿Qué puede hacer para que su mujer no se siente en el banquillo?

R.- Poco ya.

P.- ¿La Ley Begoña?

R.- La aprobarán, pero no sé si llegarán a tiempo de evitar el juicio. Otra cosa es quiénes podremos estar si se aparta a la acción popular. No podemos permitir que la sociedad no tenga una herramienta, reconocida en la Constitución, para poder denunciar a los políticos que corrompen el sistema.

Pumpido

P.- ¿Pumpido prevarica?

R.- Fue quien dijo que los jueces tenían que ensuciarse la toga con el polvo del camino. No puede ser el presidente de un Constitucional donde hay, además, un ex ministro de Justicia del PSOE. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? El problema es el sistema que nos hemos dado donde esto cabe. No te extrañe que veamos a un presidente del Constitucional investigado y condenado por el Supremo presentando un recurso de amparo al Constitucional que él mismo preside para que el propio Constitucional le absuelva por nulidad. Hay que reformar el sistema. Las instituciones deben ser independientes, sin peajes políticos. Es necesario un profundo debate. España necesita un reinicio moral.