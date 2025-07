López Miras y el alcalde de Torre Pacheco piden calma ante los disturbios: «Estamos muy preocupados»

El dirigente popular ha insistido en que los problemas no son responsabilidad de los vecinos de Torre Pacheco, sino que «se está trayendo la violencia desde fuera a sus calles» y ha defendido que «los vecinos de Torre Pacheco han demostrado durante muchos años que quieren vivir en paz y que saben convivir con respeto y con tranquilidad».

El presidente regional ha sido claro en su petición: «Todos los efectivos de las fuerzas y cuerpos de la seguridad del Estado que sean necesarios para que no haya más violencia en Torre Pacheco y sobre todo para que no traigan desde fuera la violencia a las calles de Torre Pacheco porque eso es lo que no queremos y esto el Ministerio del Interior tiene que garantizarlo».

Por su parte, el alcalde Pedro Ángel Roca ha dicho que la manifestación convocada para este martes «es totalmente ilegal» y que no está hecha por ninguna asociación local ni por parte del Ayuntamiento.

Además ha pedido que la gente no venga y ha advertido a los vecinos de Torre Pacheco que se mantengan en sus casas porque esa manifestación «no es oficial» y no está autorizada.

El primer edil también ha alertado sobre las consecuencias económicas de los disturbios, señalando que «las terrazas estaban vacías de gente cuando en verano suelen estar llenas. Ya estamos perjudicando económicamente a nuestro pueblo».

Por todo ello Roca ha exigido que «no venga la gente a solucionar nuestros problemas» y ha dicho que pedirán a la policía y la Guardia Civil que resuelvan el problema de la delincuencia.

El alcalde también se ha dirigido específicamente al colectivo marroquí de la localidad: «Al colectivo marroquí les digo que se queden en sus casas que no se manifiesten tampoco porque al final son disturbios los que se crean. Vamos a tranquilizarnos y que no venga la gente hasta aquí que ya buscaremos solución nosotros».