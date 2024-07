La Justicia revisará la pena de cárcel del octogenario que mató al ladrón que intentó entrar en su casa

La Justicia revisará la pena de cárcel de Pepe Lomas, el anciano octogenario que mató a Nelson David Ramírez, un ladrón con decenas de antecedentes penales que intentó entrar en su casa. El jurado popular le condenó como autor de un delito de homicidio con dolo a una pena de seis años y tres meses de prisión, pero su defensa recurrió el fallo en apelación. La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha acogido la petición y ha señalado la vista para el próximo 1 de octubre a las 12:00 en el salón de Plenos del Tribunal Superior de Justicia de Albacete.

Pepe Lomas podría ver modificada su condena tras recurrir a instancias superiores. Los hechos ocurrieron la noche del 1 de agosto de 2021, Pepe Lomas estaba durmiendo cuando se levantó sobresaltado percatándose de que estaba sufriendo un robo en el trastero del jardín de su casa ubicada en Ciudad Real. El anciano cogió una escopeta, salió al jardín y disparo en tres ocasiones contra el ladrón provocando su muerte. Pepe Lomas llamó a la Policía contándoles lo que había ocurrido en su finca y desde entonces ha vivido un periplo judicial en los tribunales.

El jurado fue claro y condenó al librero jubilado que ha cumplido los 81 años y que sufre trastornos psiquiátricos. El jurado popular, además de la pena de prisión, también pidió que se indemnizara a los padres y hermanos del fallecido con 153.000 euros. Pepe Lomas se ha declarado insolvente, ya que sus ingresos provienen de una pensión mensual de 900 euros. De este modo, el anciano ha abierto una colecta para conseguir la indemnización que el jurado le impuso. La sentencia causó un amplio debate en la opinión pública sobre si era justo defender la propiedad privada hasta el punto de pedir a través de redes sociales el indulto para Pepe Lomas.

Paralelamente, su abogado ha recurrido el fallo. «Su vida corría evidente peligro, máxime tratándose de un peligroso criminal con antecedentes policiales por intento de homicidio», destaca su defensa en el recurso de apelación que publicó en primicia este periódico. Además, también alega que durante el juicio en la Audiencia Provincial de Ciudad Real no se tuvieron en cuenta debidamente los eximentes de su cliente. «No veía, era un anciano prácticamente ciego, que tenía un trastorno psiquiátrico, no es una persona agresiva, no tiene antecedentes penales de ningún tipo, ni ha tenido nunca un ánimo de matar a nadie, a pesar de los múltiples asaltos que ha sufrido», señala el letrado de Lomas en el recurso que ha presentado ante el Tribunal Superior de Justicia manchego para tratar de revocar la condena.

Oposición

La defensa del hombre que falleció, ejercida por el letrado Alfredo Arrién del despacho Paredes y Asociados, se opuso a que se revisara el fallo. En un escrito de 51 páginas expone que la sentencia debe ser confirmada y aporta las fotografías y hechos probados incluidos en el sumario del caso al que ha tenido acceso OKDIARIO. El letrado del finado pide que no se proceda a la absolución de Pepe Lomas, ni que se acuerde la bajada de la pena impuesta por eximente incompleta de alteración psíquica con atenuante por confesión, ni que se reduzca la cuantía de la indemnización.

Alega que «no se aprecia eximente completa de alteración psíquica al haber quedado acreditado que Pepe Lomas no padece una enfermedad mental, sino un mero trastorno de la personalidad que no implica ninguna patología psíquica». También señala en su escrito que «no se aprecia eximente de legítima defensa putativa al haber quedado acreditado que Pepe Lomas actuó de manera ofensiva, no defensiva». También descarta que el octogenario hubiera actuado bajo el eximente del miedo insuperable.

Los tribunales de Castilla-La Mancha no han estimado este escrito y han señalado la vista de apelación, tal y como pedía la defensa de Pepe Lomas. Así, tanto la pena de prisión, como la cuantía fijada, podrían verse modificada en una vista a la que tendrá que acudir Pepe Lomas y los abogados implicados en el caso. El Tribunal Superior de Justicia manchego se apoya en la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) para señalar esta vista de apelación tras el verano.