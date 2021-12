Josep Miquel Arenas, conocido como Valtonyc, no será entregado a España como demanda la Justicia española para poder cumplir su condena por amenazas, enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona. La Justicia belga ha rechazado definitivamente la extradición del rapero mallorquín.

Así lo ha anunciado Simon Bekaert, abogado belga de Valtonyc, en sus redes sociales: «¡Victoria! Después de tres años de procedimientos legales, un desvío al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y al Tribunal Constitucional de Bélgica, el Tribunal de Apelación dictamina que Valtonyc no puede ser extraditado. Un buen día para la música y la libertad de expresión».

Victory ! After three years of legal procedures, a detour to the European Court of Justice and to the Belgian Constitutional Court, the Court of Appeal rules that Valtonyc can not be extradited. A good day for music and freedom of expression. @valtonyc

