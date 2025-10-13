El juez Peinado alarga seis meses la investigación a Begoña Gómez por cinco delitos de corrupción

El juez Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, ha ampliado seis meses la investigación a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se encuentra imputada por cinco delitos de corrupción. El instructor del caso ha dictado un auto en el que se decide por la prórroga al considerar que falta documentación por recibir antes de decidir si Gómez y el resto de investigados deben sentarse en el banquillo de los acusados.

Begoña Gómez se encuentra imputada por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca, intrusismo y malversación, por los que el juez Peinado considera que existen «numerosas diligencias de investigación pendientes de resolver». Así consta en el auto, por el que se precisa que la prórroga de seis meses empieza la cuenta «a partir del 16 de octubre de 2025».

El juez asegura que ha recibido el aviso de la Audiencia Provincial de Madrid de que la investigación a la mujer de Pedro Sánchez debe realizarse en el marco de una única pieza, ya que todos los delitos están conexos, Por ende, no se debe desgranar el delito de malversación.

Peinado asegura que las diligencias «difícilmente pueden ser cumplimentadas» antes de este jueves 16 de octubre, día en el que vence el plazo de instrucción, y por este motivo acuerda extender las pesquisas por seis meses, hasta el 16 de abril de 2026. Ese día se cumplen dos años de una causa nacida por una denuncia de Manos Limpias por tráfico de influencias y corrupción en los negocios y que ha sumado los delitos de apropiación indebida, malversación e intrusismo.

Además de Begoña Gómez, en el caso al que da nombre la esposa del presidente del Gobierno también se encuentran imputados Cristina Álvarez, la asesora de Gómez en La Moncloa, el empresario Juan Carlos Barrabés y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín.