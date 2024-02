La juez: «No era un muñeco de Sánchez, sino un varón unicejo, con orejas prominentes y nariz larga”

La juez titular del Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid, Concepción Jerez, no aprecia delito de odio en el apaleamiento de una piñata con la efigie de Pedro Sánchez al considerar que el muñeco «no era Sánchez, sino a un varón unicejo, con orejas prominentes y nariz larga». Tal y como se puede apreciar en las imágenes del evento, la piñata coincide con la descripción que hace la magistrada. La juez ha dado carpetazo definitivo a la investigación puesto que enmarca los hechos en la «libertad de expresión» apoyándose en la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que considera que «ahorcar un muñeco que representa a una figura pública o quemar su imagen están protegidas por la libertad de expresión y forman parte del juego democrático de crítica política».

El pasado mes de enero, el PSOE interpuso una denuncia contra los manifestantes de la calle Ferraz (Madrid) que organizaron una protesta durante la Nochevieja frente a la sede socialista. El letrado del PSOE detallaba que el apaleamiento de un muñeco, que algunos manifestantes identificaron con la figura de Pedro Sánchez, podría incitar al magnicidio. De este modo, los socialistas denunciaron en un documento de 56 folios la comisión de los delitos de amenazas, injurias, delito de odio, desórdenes públicos, manifestación ilícita o injurias graves contra el jefe del Ejecutivo por parte de los participantes.

La denuncia provocó que se iniciara una investigación policial en la que se acabó imputando al hombre que comunicó la protesta ante la Delegación de Gobierno. Su testimonio en la Comisaría de Moratalaz (Madrid) se unió a los vídeos del evento en un atestado policial que asumió un juzgado de instrucción de Plaza de Castilla. El asunto recayó sobre la juez Concepción Jerez que no aprecia responsabilidad penal en los hechos evidenciados por los socialistas en su denuncia.

La juez no reconoce al muñeco que fue apaleado en la protesta como Pedro Sánchez. «Un varón unicejo, con orejas prominentes y nariz larga no reproduce la imagen del Presidente del Gobierno», explica Concepción Jerez, a pesar de que el auto se hace eco de que en la difusión de los vídeos los manifestantes usaron expresiones en las que se identificaba a Sánchez con él. Pero la juez no lo reconoce y enmarca los hechos en un «ambiente festivo» como es la Nochevieja, noche en la que tuvieron lugar los hechos.

Sin ideología

El auto también asegura que los manifestantes y quienes emitieron los vídeos de apaleamiento de la piñata de Sánchez no se les puede relacionar con «una ideología en concreto». «Se desconoce la ideología de los asistentes y si esta es común a los mismos», señala la juez Concepción Jerez a la que vez que no vincula a los asistentes a ningún grupo en concreto por lo que resulta «difícilmente que pueda considerarse que con la conducta analizada expresen odio hacia otro grupo».

Este punto es demoledor para el PSOE que presentó una denuncia cargada de motivos ideológicos. El partido que preside Pedro Sánchez vinculaba las manifestaciones orquestadas en su sede nacional a Vox y a formaciones de ultraderecha como Revuelta, Noviembre Nacional, Plataforma 711 y Asoma. Sin embargo, durante las concentraciones hubo manifestantes de todo tipo ya que llegaron reunir a 7.000 personas durante los días de auge de la protesta a inicios de noviembre.

Las manifestaciones se sucedieron a diario durante tres meses y en ellas se vivieron algunos momentos de tensión que provocaron enfrentamientos de la Policía con los asistentes. En la noche más conflictiva, los agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) llegaron a dispersar gases lacrimógenos a la masa, hechos que también se investigan en otro juzgado de instrucción de Madrid.

«La falta de educación no es delito»

Los manifestantes de la calle Ferraz también profirieron gritos en contra del Ejecutivo de Pedro Sánchez durante la protesta. Estos cánticos hacia el presidente fueron grabados en vídeos que la policía incluyó en el atestado policial y que el propio PSOE remarcó en su denuncia. A este respecto, la magistrada concluye en su exposición que las expresiones emitidas durante el apaleamiento del supuesto muñeco de Pedro Sánchez «no deben ser perseguidas».

«Quizás no esté bien visto desde un punto de vista cívico, y el lenguaje sea vulgar y soez, y evidentemente podrían ser censurables desde esta perspectiva, pero la falta de educación no es delito. Puede ser desagradable para el aludido, o sus partidarios, pero no es delito», precisa la juez que ha dado carpetazo definitivo a la investigación sobre el presunto muñeco de Pedro Sánchez.