El ‘Juan Carlos I’, la joya de la Armada, desembarca en Francia en homenaje al Día D en Normandía

La Armada Española rinde su particular homenaje a las tropas que hace 80 años se preparaban para desembarcar en cinco playas de Normandía. El portaaeronaves Juan Carlos I, el buque estrella de la marina española, ha participado en Francia en una maniobra-homenaje de desembarco en las costas de Bretaña, cerca de donde se produjo aquel hito de la Segunda Guerra Mundial.

El grupo de combate naval español Dédalo 24 de la Armada Española ha participado estos días en unas maniobras de desembarco en el norte de Francia, que se han desarrollado en el marco de los actos de homenaje a los caídos durante el desembarco de Normandía. La mayor operación anfibia de la historia que iniciaría la invasión de Europa y camino hacia el fin de la Alemania nazi.

En lanchas de desembarco tipo LCM de la Armada, muy similares a las que hace 80 años partieron hacia las playas de Normandía Juno, Omaha, Sword, Utah y Gold -nombre en clave de los arenales de desembarco-, cerca de 400 efectivos del Armee de Terre francés e Infantes de Marina españoles han desembarcado en la costa de Bretaña. El objetivo, además del homenaje, era practicar la logística de una operación de este tipo. También participaron helicópteros de ataque y cazas Harrier AV8B españoles.

Este grupo de combate Dédalo 24 salió de la base conjunta de Rota (Cádiz) el pasado miércoles 3 de abril. Bajo el brazo, el comandante a bordo de la flotilla, el contraalmirante Gonzalo Villar Rodríguez, llevaba instrucciones para una misión que se extenderá durante 4 meses y que llevará a los cuatro buques de la Armada por diversas áreas del Mediterráneo y del océano Atlántico.

El grupo está formado por el portaaeronaves Juan Carlos I, el buque insignia de la Armada que lleva embarcados a los cazas Harrier AV8B de despegue vertical. Además, le acompañan el buque anfibio Galicia y las fragatas F-84 Reina Sofía y la F-103 Blas de Lezo.

Un poco de Historia: el 5 de junio de 1944, hace justo 80 años y en plena Segunda Guerra Mundial, los exploradores de la 101 Aerotrasportada abrieron el camino a los saltos nocturnos previos a la invasión de Normandía. Salieron de la base de la RAF en North Witham (Inglaterra), lugar en el que habían estado entrenando junto a la 82.ª División Aerotransportada.

This Day in #WWII #History: On June 5, 1944, General Dwight D. Eisenhower speaks to Easy Company men of the 502d PIR of the U.S. 101st Airborne Division at RAF Greenham Common, England, prior to the #DDay invasion.#ThisDay #DDay #DDay77 pic.twitter.com/RJ0Y4KpIbC

— World War II History (@WW2Facts) June 5, 2021