El Rey Juan Carlos ha decidido finalmente cancelar el viaje a España justo después de que el Gobierno de Pedro Sánchez le prohibiera instalarse en el Palacio de la Zarzuela. La cancelación de este viaje se produce después de que Moncloa y Zarzuela llegasen a un acuerdo con la fecha de regreso, prevista para el último fin de semana de abril. Ahora el viaje se pospone y, de momento, no se fija ninguna otra posible fecha.

Como publicó ayer OKDIARIO, este primer viaje iba a tener un carácter familiar. El Rey tenía previsto centrarse en recuperar el tiempo perdido con su familia. Sin embargo, en las últimas horas el monarca también contemplaba la idea de viajar a Barcelona para visitar a su gran amigo, el armador Josep Cusí, que se encuentra gravemente enfermo desde hace varios meses. También cabía la posibilidad de que viajara a Sanxenxo para participar en las regatas del Club Náutico, propiedad de su también amigo el regatista Pedro Campos.

En el momento en el que el Rey se enteró de que no podría pisar el Palacio de la Zarzuela su reacción fue contundente: llamó a sus hijas, que ya le habían avisado de que irían a pasar unos días con él en Semana Santa, y les pidió que viajaran con sus nietos. De esta manera, los cuatro hijos de Iñaki Urdangarin y Victoria Federica emprendieron rumbo a Abu Dhabi. Un viaje que quedó inmortalizado en dos fotografías en las que se ve a la familia a la salida de uno de los restaurantes la capital de Emiratos Árabes Unidos.

Comunicado de Casa Real

A mediados del mes de marzo, cuando la Fiscalía del Tribunal Supremo archivó las investigaciones sobre el monarca, la Casa Real hizo público un comunicado firmado por el Rey Juan Carlos en el que anunciaba que continuaría residiendo en Emiratos Árabes pero en el que también aseguraba que viajaría a España de manera esporádica.

“Conocidos los Decretos de la Fiscalía General del Estado, por los que se archivan las investigaciones de las que he sido objeto, me parece oportuno considerar mi regreso a España, aunque no de forma inmediata. Prefiero, en este momento, por razones que pertenecen a mi ámbito privado y que solo a mí me afectan, continuar residiendo de forma permanente y estable en Abu Dhabi, donde he encontrado tranquilidad, especialmente para este período de mi vida. Aunque, como es natural, volveré con frecuencia a España, a la que siempre llevo en el corazón, para visitar a la familia y amigos”, aseguró Don Juan Carlos en el comunicado.

En la misma línea, en la carta dirigida al rey Felipe VI confirmó que prefiere mantenerse en un segundo plano cuando regrese a España. Para ello, se alojará en las viviendas de sus amigos: “Me gustaría así culminar esta etapa de mi vida desde la serenidad y la perspectiva que ofrece el tiempo transcurrido. Como bien sabes, en 2019 te comuniqué mi voluntad de retirarme de la vida pública, y así lo seguiré haciendo. En este sentido, tanto en mis visitas como si en el futuro volviera a residir en España, es mi propósito organizar mi vida personal y mi lugar de residencia en ámbitos de carácter privado para continuar disfrutando de la mayor privacidad posible”.