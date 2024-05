Juan Carlos Girauta (Vox): «Feijóo es blandiblú con los nacionalistas»

Juan Carlos Girauta no entiende a Feijóo porque -dice- «sé de fuentes muy cercanas a Puigdemont que Junts votaría por sorpresa a favor de Feijóo en una eventual moción de censura contra Sánchez si Sánchez no le da la Generalitat». Girauta carga contra el líder del PP: «Feijóo desalienta y contraría a los suyos con esa postura». Y ensalza a Alejandro Fernández: «Es un tipo valioso, que ha dicho que con Junts no hay nada que hablar y al que tengo en alta consideración». Girauta cree, de todos modos, que, «muy probablemente», Fernández terminará como Vidal-Quadras cuando Pujol pidió su cabeza a Aznar para llegar a La Moncloa.

Girauta va a cerrar este viernes la campaña catalana de Vox junto a Ignacio Garriga y Santiago Abascal en Barcelona, su ciudad natal. El abogado, escritor y periodista fichado por Vox para las europeas del 9J, destaca el valor de Vox para defender con claridad el cumplimiento la ley en Cataluña y para denunciar la inmigración ilegal masiva y la creciente islamización de la región: «Cataluña es uno de los grandes centros del salafismo yihadista en Europa».

Juan Carlos Girauta habla de la lucha contra la inmigración ilegal y el «negocio del tráfico de personas por parte de ONG» y el combate del islamismo radical que prevalece ya en muchos barrios europeos serán sus prioridades como eurodiputado. También, del combate de los «mantras» y la «utopía» de la Agenda 2030, «que quiere una Europa sin agricultura ni ganadería».

Juan Carlos Girauta ya fue eurodiputado con Ciudadanos. El 9J saldrá elegido por Vox para combatir la Agenda 2030, la inmigración ilegal, «el negocio del tráfico de personas que algunas ONG disfrazan de solidaridad» y el creciente islamismo radical.

A cuatro días de las elecciones catalanas PP y Vox, Vox y PP, repiten el fuego cruzado previo al 23J que permitió a Pedro Sánchez seguir en La Moncloa. El PP quiere sorpasso a Vox en Cataluña, pero no las tiene todas consigo, suele desinflarse en la última semana de las campañas y ha recurrido al comodín de Ayuso dándose un baño de masas por Barcelona junto a Alejandro Fernández. Vox, mientras, exprime la posición «blandiblú» de Feijóo con Junts y la inmigración ilegal que, según Girauta, «acompleja al PP».

PREGUNTA.- Abascal hace pública una carta a Feijóo y le tiende la mano pero le acusa de colaborar con Sánchez.

R.- La carta me parece cierta, necesaria y oportuna. El PP no aprende. Se ha puesto como principal objetivo eliminar a Vox como si aquí no hubiera habido un golpe de Estado separatista o un autogolpe desde La Moncloa y no estuvieran bajo amenaza la justicia, la alternancia política y la prensa libre. ¿Te parece normal decir en el País Vasco que tu objetivo es hacer desaparecer a Vox con una mayoría de separatistas que están capitalizando los asesinatos de más de 800 españoles?

P.- ¿Feijóo aceptaría la misma disyuntiva de Puigdemont a Sánchez: Moncloa por Generalitat?

R.- No necesitamos hipótesis. Tenemos la realidad. Puigdemont ha dicho textualmente en su entorno más íntimo, referido a Sánchez y el poder, que «tal como se lo di se lo voy a quitar». Por eso, no necesitas hablar nada ni negociar nada. Cuando Feijóo dice que está dispuesto a hablar con ellos está blanqueando a Junts. Pero si te va a votar igual hagas lo que hagas para fastidiar a Sánchez. Puigdemont ya sabía que Sánchez era un mentiroso. Ha engañado a todos porque engaña por sistema. Sánchez es una máquina de mentir. La famosa máquina de fango de Umberto Eco es Pedro Sánchez. Puigdemont sabe que la amnistía no va a entrar en vigor cuando él quiere, que va a haber cuestiones prejudiciales en Europa, que se puede pasar años esperándola, que no va a presidir la Generalitat y que le han engañado como a un chino y más si consolida el tripartito PSC, ERC y Comuns-Sumar que es lo que quieren. En ese momento, Junts va a ir a por Sánchez. Si no hay moción de censura, Sánchez podría seguir en el Falcon y La Mareta pero sin aprobar nada. Y si Feijóo presenta la moción, Vox la apoyará y Junts sabe que también. Y se cargan a Sánchez. Pero no hace falta que Feijóo blanquee a Junts.

«Yo no quiero meterme con el PP, un partido indispensable en estos momentos y durante algún tiempo»

P.- El PP ¿blanquea a Junts?

R.- Yo no quiero meterme con el PP, que es un partido indispensable en estos momentos y lo será durante algún tiempo. Yo hablo de Feijóo. Cuando Feijóo hace estas cosas desalienta y contraría a los suyos. ¿Cómo no va a contrariar a Alejandro Fernández, que lo primero que hizo cuando Feijoo dijo que había que dialogar con Junts fue poner un tuit diciendo que no hay absolutamente nada que hablar con ellos?

P.- ¿Feijóo haría con Alejandro Fernández lo que Aznar con Vidal-Quadras para llegar al gobierno?

R.- Muy probablemente. Porque Alejandro Fernández ya se ha comprometido con una posición correcta que es que con Junts no hay nada que hablar. El problema es el de siempre. Las decisiones últimas las va a tomar Feijóo, no Alejandro Fernández. Y Feijóo es blandiblú con los nacionalistas. En Vox las decisiones finales las va a tomar Santiago Abascal. ¿Verdad que no vemos blandiblú a Santiago Abascal con el nacionalismo? Esa es la diferencia. Alejandro Fernández es un tipo valioso y al que tengo en alta consideración, pero si no cuenta con el respaldo de la presidencia del partido no tiene nada que hacer.

«En Cataluña se percibe la amenaza yihadista de una forma impensable en el resto de España»

P.- El viernes participa en el cierre de campaña con Abascal y Garriga ¿Cuál es el mensaje de Vox en Cataluña y en qué se diferencia del PP?

R.- Es un mensaje que combina la llamada al regreso a la legalidad y la seguridad jurídica tras el proceso secesionista y que, además, plantea cosas que para los demás son tabú y que en Cataluña son muy graves. Cataluña es uno de los grandes centros del salafismo en Europa. En Cataluña se percibe la amenaza yihadista de una forma impensable en el resto de España. El nacionalismo catalán ha primado, durante muchos años, la inmigración magrebí por encima de la hispanoamericana para que no hubiera más hispanohablantes. Esta barbaridad es uno de los orígenes del problema.

Mientras, el PP ha apoyado en el Congreso tramitar la regularización masiva de medio millón de inmigrantes. Es una temeridad. El PP tiene el complejo de que les llamen racistas. ¿Qué tiene que ver el racismo con el cumplimiento de la ley? Porque, entonces, son racistas Macron, Alemania, Austria, Holanda… Países que han tenido políticas de puertas abiertas y que ahora tienen guetos, zonas donde la policía no puede entrar, con leyes propias al margen de la legalidad. Esto en España todavía no ha sucedido, pero puede empezar a suceder. La regularización masiva es, además, un maltrato a los inmigrantes que han seguido los cauces legales porque ven que los que no lo han hecho consiguen el mismo resultado. Pedir la entrada ordenada de inmigrantes y acabar con el efecto llamada de regularizaciones masivas es de sentido común.

P.- ¿Es partidario, como Abascal y Garriga, de deportaciones masivas?

R.- Por supuesto. Yo estoy de acuerdo con que aquellos que están ilegalmente salgan de aquí porque soy partidario del imperio de la ley como cualquier demócrata. Y debe haber más medidas, como la protección de las fronteras. Las fronteras españolas son las fronteras de Schengen. ¿Cómo es posible desproteger toda la costa andaluza por donde entra el hachís entre otras cosas? Aquí hay un problema personal de Sánchez. Estamos en manos de Marruecos por un problema personal en el telefonito de Sánchez. ¿Qué cosas tendría en su teléfono? España no puede depender del teléfono de Sánchez.

» Europa está metida en una gran operación de ingeniería social basada en la Agenda 2030″

P.- ¿La inmigración será una de sus prioridades como eurodiputado?

R.- Europa está metida en una gran operación de ingeniería social basada en la Agenda 2030. Una utopía con sus mantras: sostenibilidad, resiliencia… Se sustituyen los contenidos por los mantras. Europa se ha metido en el absurdo de crear barreras al comercio propio. Quieren una Europa sin agricultura y sin ganadería. Que si las vacas lanzan metano, que no comamos carne… ¿Por qué no se meten en sus asuntos? Comeré la carne que me dé la gana. Luego está la cuestión demográfica. Las ayudas al desarrollo de África para que tengan oportunidades allí no han servido de nada. La mayoría del dinero se lo ha quedado el sacamantecas de turno que tiene el poder allí y hay ONG que lo han usado para pagar el sueldo de sus trabajadores. Hay un negocio de tráfico de seres humanos que se disfraza de solidaridad. Hay organizaciones que van a buscar con barcos a gente que está al ladito de la orilla de Libia, pero los traen a Italia o a España y dicen «los hemos salvado». Si usted salva a alguien al lado de Libia déjelo en Libia. La izquierda contemporánea disfraza las peores barbaridades y abusos más deleznables de buenas intenciones y quieren que les juzguemos por sus buenas intenciones.

P.- No tenemos hijos. Ellos vienen en masa y sí los tienen. Muchos sin respetar nuestros valores ¿Europa va camino de un califato?

R.- Hay una parte, no pequeña, de las comunidades musulmanas de Europa, que cree que la religión debe marcar las normas civiles. Hay guetos donde no se aplica la ley del país y se aplica la Sharía. Eso no un Estado integrado ni un Estado democrático. Si se llevan a las niñas de viaje a Egipto, les hacen la ablación y vuelven mutiladas, las autoridades europeas no se enteran. No quiero dar pie a los que simplifican el mensaje diciendo que esto es así porque son magrebíes. No. Había un Islam bastante moderado en los años 50 y 60. Ahora hay países musulmanes, donde había valores normales de civilidad compartidos, que han vuelto a la Edad Media y tapan a las mujeres de arriba a abajo. Esto que las feministas de Europa y España consideran libertad de elección. No es verdad. Son símbolos de sometimiento. La gente que se dice feminista o del movimiento LGTBI hace la vista gorda a esto o a la ejecución de homosexuales en Irán o en Gaza. Son una pandilla de hipócritas.

P.- ¿Va a ser una legislatura importante en Estrasburgo?

R.- Muy importante porque va a haber un cambio de marco, de prioridades y de visión del mundo. Han cambiado demasiadas cosas para que el Parlamento Europeo siga siendo un lugar de burócratas adormecidos. Yo, es lo último que voy a ser.

Vea aquí la entrevista completa en vídeo.