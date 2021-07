La Abogacía del Estado ha ignorado los plazos que le ha marcado el Tribunal Supremo para presentar sus alegaciones a la petición de Vox y Ciudadanos de medidas cautelares para que vuelvan a prisión los presos del procés indultados por Pedro Sánchez. El Supremo dio cinco días de plazo y las diligencias de ordenación de la Sala Tercera del Alto Tribunal llevan fecha de 24 de junio. Teniendo en cuenta que se notificaron el 28 de ese mes, dicho plazo ha terminado este lunes.

Sin embargo, lejos de hacer lo que corresponde, la Abogacía del Estado no ha enviado ningún escrito en el que se decante, o bien por apoyar las medidas cautelares o, por el contrario, por solicitar que los indultados sigan en libertad.

Así, el Tribunal Supremo todavía no se puede pronunciar sobre si los dirigentes separatistas -Oriol Junqueras, ex vicepresidente de la Generalitat; los ex consejeros Raül Romeva, Joaquim Forn, Jordi Turull y Josep Rull; el ex presidente de ANC Jordi Sànchez, el líder de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y la ex presidenta del Parlament Carme Forcadell y la ex consejera Dolors Bassa- deben volver a prisión mientras se tramitan los indultos.

Eso sí, las fuentes cercanas al Supremo consultadas por OKDIARIO aseguran que, casi con total seguridad, el Alto Tribunal denegará las medidas cautelares solicitadas por Vox y Ciudadanos.

Indultos

Tal y como adelantó OKDIARIO, en el caso más que probable de que no se decreten las cautelares solicitadas, los ahora agraciados con la medida del Gobierno de Sánchez no volverían a prisión como mínimo hasta diciembre, pues los plazos de la jurisdicción Contencioso-Administrativa dilatan los tiempos de tal forma que al menos hasta ese mes no habrá una decisión sobre si los recursos se aceptan o no.

Pero, antes de eso, la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha de decidir sobre la legitimación de esos recursos presentados por Vox, Ciudadanos y el Partido Popular. Y aunque existe un precedente -el indulto al ex presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez- que otorgaría legitimación al PP y Ciudadanos para recurrir, las fuentes del Tribunal Supremo consultadas por este periódico auguran poco futuro a los recursos de estos partidos.

Caso distinto es el recurso de Vox, formación que sí fue acusación popular en el juicio del procés. Aún así, los magistrados se encuentran absolutamente divididos sobre qué hacer con la formación de Santiago Abascal. Por tanto, si ninguno de los recurrentes consiguiera pasar el filtro del Tribunal Supremo, los indultos serían firmes.