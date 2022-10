Inda sobre la política migratoria de Meloni: «El Estado del Bienestar no es un chicle que puedas estirar»

El director de OKDIARIO, Eduardo Inda, ha acudido este miércoles al programa de Ana Rosa, en Telecinco, para comentar la actualidad política. Uno de los temas del día ha sido la reciente toma de posesión de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

«El tema de la inmigración no es ninguna broma. Esto no es un tema de ser de izquierdas o de derechas. Es que el estado del bienestar en Europa da de sí lo que da de sí, no es un chicle que puedas estirar hasta el infinito. No es una cuestión de racismo ni de xenofobia», ha afirmado Inda.

Este pasado miércoles, Meloni subrayó, en un discurso ante la Cámara de Diputados, que no pone en tela de juicio el derecho al asilo, aunque considera necesaria una directiva europea para controlar la migración.

Meloni indicó previamente en su turno de réplicas ante la cámara baja que es necesario regular los flujos migratorios. «Repito que no se quiere cuestionar el derecho de asilo, que es sagrado para mí. Estamos hablando de la inmigración descontrolada de los últimos años», afirmó la flamante primera ministra.