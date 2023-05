El Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero prepara una aplicación que contabilizará el tiempo que hombres y mujeres dedican a las tareas del hogar, según anunció ayer la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam, durante un viaje a Ginebra para participar en el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

Este nuevo invento del Ministerio que dirige Irene Montero ha estado también sobre la mesa de la tertulia de El Programa de Ana Rosa, en la que Eduardo Inda ha afirmado que le parece «un nuevo ejemplo de malversación del dinero de los ciudadanos».

«Esto sólo sirve para engordar y agraciar económicamente a los chiringuitos de los amigos. Es intrusivo y es una nueva imbecilidad del Ministerio de Igualdad», ha sentenciado Inda.

Y ha pedido un deseo a Alberto Núñez Feijóo para cuando sea presidente del Gobierno: cerrarlo. «Nos cuesta 560 millones de euros que estaría muy bien destinarlos a vivienda pública o dependencia, a cualquier otra cuestión menos a chiringuitos de los amiguetes». El director de OKDIARIO aquí ha querido ser muy claro: «No nos engañemos, esto va a parar a los amigues de Irene Montero, de Pam y de la otra».

Precisamente en cuanto a Angela Rodriguez Pam, que es quien hizo el anuncio sobre la nueva aplicación, Inda ha puesto una nota de humor para lanzarle una dura crítica: «Es que a mí me da igual que sea bisexual, como si es no binaria o si es trans… Hay muchas definiciones: asexual, androsexual, bicuriosa, polisexual… » Inda ha leído la retahíla de géneros que se han sacado de la manga en Igualdad. «Quiero que me diga lo que quiere para este país, cómo va a gestionar este país, que sea bisexual me importa un pimiento. ¡Un pimiento!», ha enfatizado Inda.

«Con tu cuerpo haz lo que te dé la gana, pero con la cabeza no. Nos tienes que decir qué quieres para España», ha concluido el director de OKDIARIO.