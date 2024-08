El nuevo conseller de Justicia y Calidad Democrática de Salvador Illa es ni más ni menos que el organizador del primer referéndum ilegal de independencia en Cataluña. El que se celebró el 9 de noviembre de 2014 bajo las órdenes del entonces presidente, Artur Mas. Ramón Espadaler, en ese momento en las filas de Unió Democràtica de Cataluña, formaba parte del gabinete de Mas -anteriormente estuvo con Jordi Pujol- cuando se encargó de la organización de la consulta como responsable de la consejería de Interior.

Tras la disolución de su partido, y la fundación de un nuevo espacio catalanista -que se ha acabado integrando a la perfección en el PSC con la fórmula de la coalición electoral-, Espadaler se ha convertido en uno de los colaboradores más cercanos a Illa. Ha formado parte de las listas del PSC al Parlament desde el año 2018 y, ahora, el nuevo president de la Generalitat le ha recompensado con la cartera de Justicia y Calidad Democrática. En sus manos, si algún día se acaba produciendo la detención, estaría la custodia de Carles Puigdemont.

Ese martes, durante el traspaso de cartera con su antecesora, Gemma Ubasart, el nuevo conseller de Justicia y Calidad Democrática, ha calificado de «modélico» el intercambio de información con el anterior gobierno de ERC. El socialista ha puesto en valor las facilidades y toda la información recibida en el traspaso y ha considerado que son una «señal de calidad democrática». En su opinión, pasa a dirigir un departamento «muy interesante y de mucha importancia para el funcionamiento del Derecho».

Larga trayectoria política

Ex número dos de Unió con Josep Antoni Duran i Lleida, e integrado ahora en las listas del PSC a través de Units per Avançar, Espadaler fue el conseller de Interior de Artur Mas cuando se celebró el primer referéndum ilegal el 9 de noviembre de 2014. Bajo las órdenes del ex líder de CiU en el Govern, afirmó que «hay que votar sí o sí». «Hay una demanda en Cataluña para hacer la consulta y voluntad para poder decidir», aseguró el entonces conseller de Interior, recordando que «no es una obsesión de unos cuantos políticos sino una necesidad».

«No se trata de un tacticismo, sino una cuestión esencial, el Gobierno debe entender que es una demanda profunda y latente que no se resolverá por la imposición o parapetándose en la Constitución», defendía el ahora consejero de Justicia del PSC. Aseguraba, además, que el referéndum «cabe perfectamente» en una interpretación de la Constitución.

Licenciado en Geografía e Historia por la UB y con estudios de Ciencias Políticas y Sociología por la UAB, entró a militar en Unió Democràtica de Cataluña en 1989, formación de la que fue secretario general. En 2014, el año del referéndum ilegal, era además secretario general de Convergencia i Unió. También fue miembro de la Cámara de poderes locales y regionales del Consejo de Europa.

Diputado en el Parlament de Cataluña entre 1992 y 2000 por CiU, previamente había sido teniente de Alcalde de Sant Quirze de Besora entre 1991 y 1999 y teniente de alcalde de Vic de 1999 al 2000. Entre 2001 y 2003 fue conseller de Medio Ambiente y entre 2012 y 2015 conseller de Interior de la Generalitat catalana. En 2018 volvió a ser elegido en las listas del PSC. Ahora vuelve al ejecutivo regional para aportar su experiencia, en el campo de la Justicia.

Espadaler fundó Units per Avançar, tras la disolución de Unió Democràtica de Cataluña, pensando en la creación de un proyecto político definido como catalanista y de centro, con tres prioridades: «La cohesión social, la estabilidad económica y la mejora del autogobierno».

En las últimas contiendas electorales han concurrido en coalición con el PSC. Bajo esta nueva marca electoral se quedaron varios ex cargos de Unió que ahora engrosan la nómina de puestos a dedo del PSC en administraciones como el Ayuntamiento de Barcelona.

En contra del matrimonio homosexual

Otra de las polémicas que acompañan al nuevo conseller de Justicia y Calidad Democrática de Salvador Illa, más teniendo en cuenta que formará parte de un gobierno presidido por los socialistas, es su oposición al matrimonio entre parejas del mismo sexo. Él mismo, cuando formalizó su entrada en las listas del PSC, entonces con Miquel Iceta como candidato -abiertamente homosexual- ya reiteró que no había cambiado ni un ápice de postura en su oposición a que las parejas del mismo sexo pudieran contraer matrimonio.