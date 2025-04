Hernández Quero (Vox): «Preguntamos al Gobierno dónde viven los inmigrantes ilegales y dijo que no lo sabía»

El diputado nacional de Vox, Carlos Hernández Quero (Madrid, 1990), es el portavoz de vivienda en la formación de Santiago Abascal y uno de los doce dirigentes que el partido ha designado para encauzar sus políticas a nivel nacional. Para Hernández Quero la subida de los precios del alquiler y la falta de viviendas tiene su origen en varias razones: la legislación actual que desprotege a los propietarios frente a prácticas como la okupación, la llegada masiva de inmigrantes que degradan los barrios humildes, la compra sin control de propiedades por parte de grandes fortunas extranjeras o la falta de oferta pública. «Ya es imposible hablar de vivienda sin hablar de inmigración», ha afirmado.

Durante una entrevista en OKDIARIO, el diputado de la formación conservadora asegura que no hay recetas mágicas para solucionar esta situación sino que hace falta «deshacer lo andado» en los últimos tiempos, como terminar con las regulaciones sobre los alquileres que han hecho que se evapore la oferta. «También recuperar una figura como era la vivienda protegida que permitió popularizar el acceso a la vivienda en propiedad en la segunda mitad del siglo XX», ha señalado.

Hernández Quero afirma que hay que reducir los impuestos que graban el acceso a la vivienda porque son «un pico indecente que se lleva el Estado». Apunta que desde el Gobierno ha habido una promoción masiva de la inmigración que también ha tensionado los precios. «Dar la vuelta a esas políticas y donde no se ha construido volver a ver grúas en nuestros cielos», ha dicho.

El dirigente de Vox explica que la entrada masiva de inmigrantes unido a la falta de oportunidades en las ciudades pequeñas y medianas ha tensionado el mercado inmobiliario en las áreas metropolitanas de Madrid y Barcelona, una circunstancia que podría aliviarse mediante la construcción de vivienda pública.

«Madrid y Barcelona son las dos áreas metropolitanas donde más ha crecido la población en los últimos años y eso hace que haya una tensión sobre las grandes ciudades que hace necesario que, junto a la construcción y la flexibilización de las condiciones para poder construir en el mercado libre, haya una iniciativa del Estado que no es ‘vamos a hacer funcionarios carpinteros, funcionarios ebanistas, funcionarios albañiles’ sino vamos a colaborar, a establecer una colaboración público privada, con descuentos, con bonificaciones, con subvenciones, para que se vuelva a construir y haya una parte de la vivienda que se construya, que sea en régimen de vivienda protegida, que sea vivienda accesible y asequible», ha sostenido.

Sobre la llegada de inmigrantes, el diputado de Vox diferencia entre aquellos extranjeros que llegan en condiciones precarias de otros que lo hacen en situación privilegiada y que compran multitud de propiedades. En el primer caso, denuncia que la inmigración masiva degrada los barrios y que si no se ataja el problema pronto habrá asentamientos de chabolas como ya ocurre en varias ciudades de Estados Unidos.

«Es muy fácil ser solidario cuando uno no tiene que pagar las consecuencias de la solidaridad. Es decir, no necesitamos 250.000 o 500.000 inmigrantes al año. Eso no solamente es insolidario con los nacionales sino con los inmigrantes. ¿Dónde van a vivir esas personas? Porque nadie está preocupado por dónde van a vivir. Nosotros hemos preguntado al Gobierno que dónde viven los inmigrantes irregulares que hay en España, y dice que no lo sabe. Si los están llamando tendrán que ofrecerles unas condiciones medianamente dignas», ha defendido.

En cuanto a las grandes fortunas extranjeras que invierten en el mercado inmobiliario, Hernández Quero ha dicho que España se ha convertido «en un caramelo muy apetitoso» y que esto también eleva los precios de las viviendas haciéndolas inaccesibles para las rentas medias españolas. «Cuando ya no solamente son los demandantes nacionales, sino los demandantes de todo el mundo, hay gente que puede pagar viviendas a precios más altos porque hay gente que tiene una renta muy distinta a la renta de los habitantes de nuestras ciudades», ha argumentado.