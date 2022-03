La ausencia del ex secretario general del PP Teodoro García Egea, todavía diputado por Murcia, en el Pleno de este miércoles en el Congreso sobre la agresión rusa a Ucrania no pasó inadvertida para sus compañeros de bancada, que sitúan al ex número dos de Pablo Casado dejando el escaño tras el Congreso extraordinario del partido del 1 y 2 de abril.

«La sensación en el grupo es que no van a seguir ninguno de los dos», resumen las fuentes parlamentarias del PP consultadas por este periódico, que además daban como referencia la marcha del diputado por Málaga y hasta la fecha secretario de Comunicación, Pablo Montesinos, que anunció este miércoles que entregará el acta y abandonará la política tras el cónclave popular de Sevilla. Montesinos, como Teodoro eran personas de la máxima confianza de Casado, a quien el choque con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, entre acusaciones cruzadas de falta de ejemplaridad y de presunto espionaje le ha costado el puesto y la carrera política hacia La Moncloa.

Así, las fuentes citadas dan por hecho que García Egea no continuará en la bancada del PP, donde ha sido relegado a la cuarta fila por la dirección del grupo, siendo ubicado entre la diputada por Ciudad Real Rosa Romero y el parlamentario por Zaragoza Eloy Suárez Lamata. Unos escaños más a su derecha se sienta la ex portavoz parlamentaria Cayetana Álvarez de Toledo, muy crítica con Egea, mientras que quien era ‘mano derecha’ en Genova como secretario de Organización del PP, Alberto Casero, mantiene su asiento en la tercera fila, delante del que ha sido su jefe hasta hasta ahora jefe.

Es más, los diputados populares ya aguardan la llegada de la que sería la sustituta del que fuera cabeza de lista por Murcia, la lorquina Antonia López Moya, según tales fuentes. Y lo mismo respecto a Percival Manglano, próximo a Ayuso, en la lista por Madrid que lideró Casado, y el antequerano Ángel González, número cuatro de la candidatura de Málaga que capitaneó Montesinos.

El hecho de que García Egea pueda tener las horas contadas en el Palacio de San Jerónimo explicaría las palabras pronunciadas este miércoles por el presidente del Comité Organizador del Congreso extraordinario del PP, Esteban González Pons, quien recomendó al ingeniero en Telecomunicaciones que no abandone la política.

El mensaje de González Pons

En una entrevista en El programa de Ana Rosa de Telecinco, el eurodiputado del PP se pronunció en estos términos al ser cuestionado sobre qué va a pasar con García Egea tras su dimisión. «Si quiere escuchar mi opinión, yo le pediré que no deje la política», manifestó, al tiempo que lo definió como un «extraordinario político».

A todo ello, se une que la presidenta de la Comunidad de Madrid reclamó el martes a puerta cerrada en la Junta Directiva Nacional del PP que sean expulsados todos aquellos que han participado en la «campaña» de destrucción orquestada contra ella.

Teodoro García Egea, indican las fuentes parlamentarias consultadas, estuvo en su despacho del Congreso este miércoles y realizó llamadas a compañeros de bancada, si bien declino asistir al Pleno extraordinario sobre la agresión rusa a Ucrania. El miércoles pasado, García Egea ya no intervino en la sesión de control al Gobierno y el jueves tampoco apareció por el hemiciclo aunque se reunió con diputados de su círculo de confianza.