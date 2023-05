«Hay un sentimiento unánime, mayoritario, en la calle que nos pide cambio en La Rioja». Lo ha dicho en HOY RESPONDE de OKDIARIO el candidato del PP a la presidencia de esta comunidad, Gonzalo Capellán. «Desde enero, las encuestas nos sitúan muy cerca de una mayoría para gobernar en solitario. Lo más importante es que hemos ganado la confianza de los ciudadanos y eso lo percibimos en la calle, en los cafés, en los bares, en nuestros pueblos».

El candidato del PP cree que en La Rioja hay «cansancio» por la gestión de la socialista Concha Andreu: «Ha cesado en estos años al 95% de sus altos cargos». Andreu presume de ser sanchista hasta la médula. Tanto como para llegar a decir que «la ley del sí es sí es buena en un 95%». Para Gonzalo Capellán, «eso es estar alejado del sentimiento general de la sociedad y de las víctimas de esos hechos atroces».

Concha Andreu ha usado estos años la presidencia regional para hacerse con el control del PSOE purgando a sus oponentes internos: «Cesó a 30 cargos en plena pandemia en cuanto se hizo con el control del partido. No hay empresa que, cesando permanentemente a sus directivos, ofrezca una buena gestión». La Rioja arrojó los peores datos del COVID en España.

Despilfarro

Según Gonzalo Capellán, los riojanos están también «cansados» de un gobierno de coalición dependiente de una diputada regional y consejera «tránsfuga» de Podemos, expulsada del partido, cuyo voto ha sido decisivo para sostener a Andreu: «Esa consejería sólo se creó para dar cargos a personas de su partido. Sin ningún pudor la consejera ha dicho ahora, al despedirse, que su única misión estos años ha sido sostener al gobierno. Millones de euros dedicados a repartir cargos».

El Gobierno de La Rioja ha pasado de 95 altos cargos con el PP en 2019 a 155 con Concha Andreu: «De un coste de seis millones anuales y una gestión razonable y buena a 12,5 millones de euros al año. Ha duplicado la cantidad y el coste y hemos empeorado la gestión. Eso en cualquier empresa no se sostiene». Dice Gonzalo Capellán que los 26 millones que ahorrará reduciendo cargos «los dedicaremos a acciones que repercutan en los ciudadanos y reactiven la economía».

Deterioro de la sanidad pública

Si gobierna el 28M, Gonzalo Capellán revertirá el «retroceso» -señala- sufrido por la sanidad pública riojana en estos cuatro años: «La atención sanitaria ya es la primera causa de preocupación entre los riojanos. Éramos una región reconocida por sus servicios públicos, la sanidad y la educación. Ahora estamos a la cabeza de España en lista de espera quirúrgica». Cuenta, como ejemplo, que «los profesionales del Hospital de Calahorra dijeron públicamente el 1 de mayo que no se sentían capaces de atender a los usuarios ni de hacerse responsables de los errores que, por la saturación que sufren, pudieran cometer».

Concha Andreu ha prometido estos días, en el tiempo de descuento de la legislatura, no sólo una nueva ley de Salud Pública. También, como Pedro Sánchez, 1.000 viviendas. “No es creíble. En cuatro años no ha ofrecido una sola vivienda. Son cifras grandilocuentes para llamar la atención en precampaña. Hay que cambiar mala gestión por buena gestión y un Gobierno responsable”, afirma el candidato del PP.

PIB y autónomos

Gonzalo Capellán denuncia que La Rioja no ha recuperado su PIB prepandemia y que, “pese a que han aumentado un 42% las familias que no llegan a fin de mes con el coste de la energía, la inflación, las hipotecas… Concha Andreu no ha aprobado ni una sola rebaja de impuestos”. Capellán lo atribuye a su sanchismo. Como Sánchez no lo hace, ella tampoco. Andreu tuvo una recaudación extra de impuestos el año pasado de 200 millones de euros.

Al candidato del PP a la presidencia de La Rioja le preocupa la pérdida de competitividad en estos cuatro años de una región tan atractiva, rica y dinámica: «Según el Colegio de Economistas de España, La Rioja es la única comunidad que no ha mejorado su competitividad. Hemos pasado de estar entre las cinco comunidades más competitivas de España a estar en la zona media. El informe dice que una de las razones es el marco institucional». En La Rioja, el Gobierno socialista, como el de Sánchez, también demoniza, a diario, a empresarios y autónomos.

«El año pasado fuimos de nuevo la comunidad que más autónomos destruyó: dos cada día», dice con preocupación Gonzalo Capellán. Los autónomos suponen en La Rioja el 20% de la población activa. «Bonificaremos el 100% de la Seguridad Social a los autónomos menores de 30 y mayores de 60 años y habrá una tarifa plana de 50 € durante tres años», promete el candidato popular.

Jóvenes y despoblación

Capellán se compromete, también, en hacer «600 actuaciones en cuatro años en los municipios de menos de 4.000 habitantes, que es el 95% de La Rioja. Esas actuaciones tienen un coste de 12 millones de euros y van a ir al alquiler, a la compra y a la rehabilitación complementando el plan estatal». Destaca que «lo hemos presentado de forma detallada con el número final de beneficiarios, las ayudas, el coste y de dónde va a salir el dinero».

El candidato popular es fiel a sí mismo: «Yo soy una persona con palabra. Lo que prometo será viable y será verdad». Los periodistas de La Rioja ya saben que no encontrarán en Gonzalo Capellán grandes titulares, ni descalificaciones. Dedica sus comparecencias públicas ante la prensa a desgranar al detalle sus propuestas y medidas.

Ética y política

Gonzalo Capellán ha estado nueve años «alejado» de la política. Desde que cesó como consejero de Educación, Cultura y Turismo en 2014. Siguió, entonces, su labor universitaria, docente e investigadora y durante seis años fue consejero de Educación de la Embajada de España en Londres. Esa perspectiva le ha hecho ver que los ciudadanos se han alejado de la política -dice- «por falta de credibilidad. Por prometer cosas que no son viables».

Gonzalo Capellán cree que ética y política van unidas. Por eso dice de Pedro Sánchez: «La política tiene que recuperar la credibilidad ante los ciudadanos. Los principios son fundamentales. Una persona [Sánchez] que dice ‘no voy a hacer esto’ y al día siguiente miente sin ningún pudor por estar en el poder confunde el medio con los fines. El fin no es el poder. El fin es intentar transformar la sociedad y mejorar la vida de los ciudadanos».

Gonzalo Capellán cree también que los políticos «han de estar cerca de los problemas reales de la gente. A mis colegas parlamentarios les digo que, a veces, debaten cosas alejadas de los problemas reales. Yo me autoimpuse, al volver, ir a cada uno de los 174 municipios de La Rioja y estar cerca de la gente, en la calle, en los cafés. Escuchar sus problemas y ser útiles».

Fondos europeos

El candidato del PP asegura que hará una auditoria para saber en qué se están empleando los fondos europeos: «Quiero saber en qué estado se encuentran. Se están usando consultoras externas sin hacer lo más fácil que es consultar a las empresas directamente. Los proyectos de Andreu son, por ahora, humo, anuncios e infografías. He preguntado a los empresarios vitivinícolas, de la industria del español y la cultura o, incluso, del embalaje y ninguno me ha dicho que los fondos se hayan destinado a acciones que resuelvan sus problemas». Para Capellán, «los fondos deben impulsar la transformación de la región y generar un nuevo modelo de desarrollo económico de futuro».

Ayudas vino

Si es elegido el 28M, Gonzalo Capellán se compromete a aprobar con urgencia, este mismo verano, ayudas directas al sector del vino, «que no sólo es un sector clave de la economía de La Rioja que afecta a agricultores, bodegas y cooperativas, sino que -señala- da identidad, nombre y prestigio a nuestra región». Serán ayudas por 32 millones de euros para eliminar los excedentes derivados de la helada de 2017, la guerra de Ucrania y el Brexit (el Reino Unido es el 7% de las exportaciones del vino de Rioja).

Habrá una condición para recibirlas: «Nos preocupan los agricultores, que son los cuidan nuestras tierras. Comprarles la uva debe ser el compromiso de los viticultores para recibir dinero público y que el agricultor no pierda sus uvas. Si un agricultor no cobra la vendimia de septiembre esa familia no podrá salir adelante y eso afecta a miles de agricultores».

Agua

«Nos fijamos mucho en la energía, pero el agua es el recurso más valioso y limitado. Va a marcar el futuro del planeta. El agua es esencial para cualquier experto de planificación estratégica global», señala el candidato del PP que, cree, los gobiernos deben tomar medidas con visión, a medio y largo plazo, aparte de las urgentes.

Gonzalo Capellán ha propuesto crear una Cátedra de Biodiversidad que asesore al gobierno riojano en la toma de decisiones sobre el agua: «Se trata de unir el conocimiento de la Universidad de La Rioja con especialistas en la investigación de los recursos hídricos. Hay empresas punteras de La Rioja que están dando soluciones tecnológicas a la optimización de los recursos hídricos en diferentes países del mundo».

Gonzalo Capellán conoció a Alberto Núñez Feijóo durante su estancia en la embajada en Londres. Hubo flechazo político mutuo. Ve «con preocupación» la España de Sánchez. El verano pasado, ya centrado en su actividad docente y universitaria, recibió la llamada del presidente del PP: «Mi compromiso es con los riojanos en primer lugar, pero una de las razones que me movió también a embarcarme en esta aventura fue pensar que estábamos contribuyendo a cambiar el Gobierno de España. Cuanto mejor gestionemos La Rioja mejor será España. Si el 28M ganamos la confianza de los riojanos habremos dado un paso más para que Alberto Núñez Feijóo pueda cambiar el Gobierno de España a final de año. La obligación de cualquier ciudadano consciente y responsable es movilizarse y actuar para cambiar a un mal Gobierno».