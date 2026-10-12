El Gobierno valora llevar la condonación de la deuda autonómica a la Diputación Permanente antes del 29-N

El Gobierno de Pedro Sánchez estudia la posibilidad de rescatar la condonación de la deuda a las comunidades autónomas, a través de un decreto ley, alegando «urgente necesidad». Ese Proyecto de Ley que se quedó sin tramitar en el Congreso de los Diputados en el momento de disolver las cámaras supone un impacto de 83.252 millones de euros que el Ejecutivo perdonaría a las Comunidades, de los que 17.104 se destinarían a aliviar la deuda contraída por Cataluña con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).

En el entorno de Pedro Sánchez están estudiando el «encaje» de esa medida, polémica y contestada por la mayoría de las comunidades gobernadas por el PP. El método a seguir sería el mismo que el «decreto Maricarmen» o las ayudas a los damnificados por la DANA de Valencia: presentarlo en forma de decreto ley ante la Diputación Permanente, órgano en el que el PSOE y sus socios tienen un voto más que PP y Vox.

Sin embargo, el proyecto de ley de condonación que quedó en el Congreso, con la extinción de la legislatura, es una ley orgánica, por lo que no se puede trasladar en forma de decreto ley. De ahí la complicación y las dudas que presentan desde el Ministerio de Justicia, con el ministro Félix Bolaños a la cabeza, encargado de explorar un encaje jurídico para la medida.

El presidente de la Generalitat y líder de los socialistas catalanes, Salvador Illa, posiblemente el barón que goza de mayor sintonía con el presidente Sánchez, apremia para tratar de sacar adelante medidas económicas para su y Sánchez, por otra parte, está interesado en complacer las necesidades de Illa y sembrar en Cataluña lo que espera cosechar posteriormente en forma de votos en las circunscripciones en las que tiene más fe puesta, que son los territorios de Cataluña.

En el Proyecto de Ley que no verá la luz, la comunidad a la que se asignaba una mayor cifra para ser condonada era Andalucía, con un total de 18.791 millones de euros, seguida de Cataluña, con los 17.104. Otra de las más beneficiadas por la medida que se ha quedado en el Congreso era la Comunidad Valenciana, con 11.210 millones.

Sin embargo, la Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso, presentó un recurso ante la medida, alegando que rompe el principio de igualdad, porque premiaba a las comunidades más endeudadas, al tiempo que anunciaba su rechazo a la norma. Según los cálculos realizados por los técnicos y hechos públicos por la Comunidad madrileña, la medida conducía a una mutualización de la deuda que, en el caso de Madrid, supondría un coste adicional de 483€ por cada madrileño.