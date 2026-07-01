El Gobierno ordena la retirada del Monumento a los Rumanos Caídos de Majadahonda por «exaltación del fascismo»

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha anunciado la incorporación de cuatro nuevos vestigios franquistas al catálogo de símbolos contrarios a la Ley de Memoria Democrática, aprobada en octubre de 2022 por el Gobierno del PSOE (gracias a Bildu) para hacer «justicia» con las víctimas del franquismo.

Entre los elementos que serán retirados destaca el Monumento a los Rumanos Caídos ubicado en Majadahonda (Madrid), así como conjuntos y grabados en Santa Cruz de Tenerife, Murcia y Almería. El Gobierno justifica la medida para eliminar del espacio público «cualquier expresión de exaltación del golpe de Estado de 1936, la dictadura franquista y el fascismo europeo».

Hoy es un buen día para la democracia. Aprobamos la retirada de cuatro vestigios que exaltan a la dictadura: 👉Monumento a la Victoria (Tenerife)

👉Monumento a los Rumanos Caídos (Majadahonda)

👉Inscripciones a Primo de Rivera (catedrales de Murcia y Almería). Cualquier… pic.twitter.com/ACMUdbVUc1 — Ángel Víctor Torres Pérez (@avtorresp) June 30, 2026

Un acto de «dignidad democrática»

Las resoluciones han sido adoptadas tras el preceptivo análisis de la Comisión Técnica de Expertos, tal y como prevé la legislación vigente. El ministro Ángel Víctor Torres ha defendido la decisión argumentando que «la retirada o resignificación de estos símbolos responde a un imperativo legal».

«Retirar estos vestigios es un acto de dignidad democrática y una garantía de que las nuevas generaciones no hereden espacios públicos presididos por la exaltación del odio y la dictadura», ha señalado Torres durante su comparecencia en Madrid.

Los cuatro nuevos elementos que el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha ordenado retirar son los siguientes:

Monumento a los Rumanos Caídos (Majadahonda, Madrid)

Monumento a la Victoria (Santa Cruz de Tenerife)

Inscripción a José Antonio Primo de Rivera (Catedral de Murcia)

Inscripción a José Antonio Primo de Rivera (Catedral de Almería)

Majadahonda: la «exaltación del fascismo europeo»

Uno de los puntos clave de esta resolución es el Monumento a los Rumanos Caídos, inaugurado en Majadahonda en 1970. Fue erigido para homenajear a Ion Mota y Vasile Marín, dos dirigentes de la Guardia de Hierro rumana que murieron en 1937 combatiendo junto al bando sublevado.

La Comisión Técnica ha sido tajante en su informe, señalando que la Guardia de Hierro fue «una organización ultranacionalista, fascista y antisemita que colaboró con el régimen nazi». El Gobierno subraya que el monumento supone «una exaltación del fascismo europeo» y advierte de que, durante décadas, ha servido como «un reconocimiento público de dirigentes y organizaciones vinculadas a ideologías totalitarias y antidemocráticas».

Tenerife, Murcia y Almería: exaltación y nacionalcatolicismo

El expediente también afecta a otros tres enclaves de gran visibilidad que ensalzan la figura del dictador Francisco Franco y del fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera:

El Monumento a la Victoria de Santa Cruz de Tenerife: Inaugurado en 1964 y conocido popularmente como el «Monumento a Franco», es uno de los conjuntos escultóricos franquistas más grandes de España. Presenta la Guerra Civil como una cruzada salvadora. Su retirada se produce después de que el Consejo de Patrimonio Cultural de Canarias rechazara protegerlo como Bien de Interés Cultural (BIC).

Catedral de Murcia: Se exige la eliminación de una inscripción en la fachada principal que rinde homenaje a José Antonio Primo de Rivera. Incluye el lema falangista «¡Presente!» y representa un claro ejemplo del nacionalcatolicismo. La Comisión Técnica ha concluido que «no concurren razones artísticas o patrimoniales que justifiquen el mantenimiento de esta inscripción y que su permanencia en un espacio de tan alta significación pública perpetúa una memoria excluyente incompatible con los valores constitucionales y democráticos».

Catedral de Almería: Al igual que en Murcia, cuenta con un grabado en honor al fundador de la Falange. El Ministerio ha aclarado que, aunque la catedral sea un Bien de Interés Cultural, la protección patrimonial de un edificio «no ampara la conservación de elementos de exaltación franquista». La Comisión Técnica ha determinado que el elemento «mantiene un significado de legitimación simbólica de la dictadura y de uno de sus principales referentes ideológicos, por lo que resulta contrario a la Ley de Memoria Democrática».

Próximas actuaciones y balance socialista

Además de estos cuatro enclaves, Ángel Víctor Torres ha adelantado que su departamento sigue estudiando nuevos expedientes y ejecutando procedimientos ya abiertos, como es el caso de la Cruz de los Caídos de Cáceres y el Monumento a las Víctimas del Crucero Baleares, en Palma.

Finalmente, el ministro ha puesto en valor el reciente desmantelamiento del panteón de guerra croata Vjekoslav Luburić en Carcaixent (Valencia). Esta actuación, que ha implicado la retirada de simbología fascista, ha sido agradecida formalmente por carta por el ministro de Exteriores de Serbia, un gesto que el Gobierno español enmarca como un éxito diplomático y de memoria democrática.