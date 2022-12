El Gobierno de Pedro Sánchez ha convertido la ubicación de las sedes de distintos organismos estatales en una pugna entre ciudades aspirantes. Su plan para «descentralizar» la Administración de Estado y beneficiar a la España vacía, que fue su excusa para sacar de Madrid nuevas entidades, no ha cumplido ese último objetivo, con el consiguiente enfado de esas zonas despobladas, y a la vez ha generado un nuevo foco de división entre españoles al avocar a distintos territorios a competir entre sí.

Con quien sí ha cumplido es con su partido, el PSOE, al beneficiar a ayuntamientos de ese color político con sus últimas adjudicaciones, la Agencia Espacial y la de Inteligencia Artificial. El de Sevilla en el primer caso y el de La Coruña, en el segundo. Ambas ciudades han sido las agraciadas con el premio de Sánchez y ello pese a que no reunían todos los criterios que había fijado el propio Gobierno y que debían cumplir los lugares escogidos para albergar las sedes de estas entidades nacionales de reciente creación.

Los criterios de idoneidad fueron publicados en sendas órdenes ministeriales del departamento de Política Territorial, que dirige la socialista Isabel Rodríguez, y en general no eran unos requisitos extremadamente específicos, dejando así margen de maniobra al Gobierno para tomar la decisión final. De hecho, ha sido el Consejo de Ministros de PSOE y Podemos, y no una comisión técnica, el que ha seleccionado los lugares que acogerán ambas agencias. Así y todo, ni siquiera esa vaguedad con la que se elaboraron los criterios de selección ha conseguido que los ayuntamientos que dirigen los alcaldes socialistas de Sevilla y La Coruña, cumplan con todos ellos.

El incumplimiento de parte de los criterios exigidos por el Gobierno no ha sido un impedimento para que Sánchez se haya decantado por Sevilla como sede de la Agencia Espacial Española. Entre ellos también estaban varios relacionados con sus condiciones de movilidad, tanto terrestres, AVE y autovías, como aéreas. Es en este punto en el que la capital hispalense no cuenta con todo lo que pedía el Gobierno que exigía un aeropuerto internacional que conectara con Bruselas, París, Ámsterdam, Roma, Fránkfort, Praga y Toulouse, unas ciudades elegidas por «constituir los destinos internacionales que con más frecuencia se visitarán con motivo de los viajes de trabajo del personal de la Agencia».

Aeropuerto

Pues bien, el aeropuerto de Sevilla no tiene conexión directa con Toulouse, Fránkfort ni Praga. Frente a esta carencia, otra de las ciudades postulantes, Tres Cantos (Madrid), sí cumplía con el requisito de tener a una distancia menor de una hora desde la sede a un aeropuerto internacional que conecte con esas ciudades europeas. Esta localidad está a sólo 20 minutos del aeropuerto internacional Adolfo Suárez-Bajaras, con vuelos directos diarios a todas esas capitales.

Sin embargo, el Ayuntamiento de Tres Cantos es del PP. Asimismo, esta localidad madrileña cuenta, según señaló la Comunidad de Madrid, con más del 60% del sector espacial de toda España, algo que los criterios del Gobierno de Sánchez también reclamaban a las candidaturas, valorando la existencia de «empresas con establecimiento operativo en la localidad que desarrollen actividad en el ámbito del sector espacial». Difícilmente ninguna otra podría superarla en este punto.

Algo parecido sucede en el caso de La Coruña, que se ha hecho con la futura Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial. Entre los requisitos que el Gobierno de Sánchez exigía para adjudicar este organismo estaban las comunicaciones. En este sentido, reclamaba el pliego publicado por el Ministerio que la localidad que lo acogiera contara con «una amplia red de acceso a medios de transporte público». Pedía que la misma fuera por carretera y por vía aérea. En este sentido, la ciudad gallega sí cuenta con aeropuerto y autovías.

AVE

Sin embargo, La Coruña, cuya elección aplaudió fervientemente la vicepresidenta Yolanda Díaz, no reúne otro de los requisitos de movilidad que la orden ministerial subraya como fundamental: la alta velocidad. Así, los criterios fijados por el Gobierno señalan que la localidad debe tener conexión por «tren, especialmente trenes de alta velocidad». La ciudad gallega no tiene aún AVE y la alta velocidad a Galicia ha llegado sólo hasta Orense. Asimismo, la conexión con Madrid, que se prometió en 3 horas, no está prevista para un futuro y al contrario de lo que se diseñó en su momento, tampoco estará conectada por el eje atlántico.

Frente a esto, otra ciudad aspirante, Alicante, sí cuenta tanto con un importante aeropuerto como con AVE que le conecta con Madrid y también con el corredor Mediterráneo. Sin embargo, lo que no tiene esta ciudad es un Ayuntamiento socialista, pues allí gobierna el Partido Popular. Esto soliviantó a su alcalde, Luis Barcala, que reaccionó a la pérdida de la Agencia de Inteligencia Artificial envidiando «la suerte que tienen algunos de ser capitales del partido de Pedro Sánchez».

Desde el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso fueron muy críticos tras conocerse la elección del Gobierno y acusaron a Sánchez de querer «traicionar y descapitalizar Madrid» y de tomar una decisión política. Del mismo modo, este martes, durante los actos oficiales por el Día de la Constitución, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, también cuestionó la adjudicación del presidente del Gobierno de estos proyectos a ciudades con gobiernos de su color político y reclamó que en un ejercicio de «transparencia» se den a conocer los criterios y baremos de valoración que ha seguido su Gobierno para inclinar la balanza hacia Sevilla y La Coruña.