El Gobierno destituye a la presidenta de la AEMET por las protestas de la plantilla

El Gobierno de Pedro Sánchez ha destituido a la presidenta de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), María José Rallo, por las protestas de la plantilla, que reclamaba un aumento del personal y una mejora de las condiciones.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este jueves la destitución después de que se debatiera en el último Consejo de Ministros a propuesta de la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen.

El Ejecutivo aprobó el nombramiento de Rallo como presidenta de AEMET el 27 de noviembre de 2023. Hasta entonces, Rallo había ostentado el cargo de secretaria general de Transportes y Movilidad, que posteriormente recayó en Marta Serrano.

José María Rallo pertenece al Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del Estado y ha desarrollado toda su trayectoria en el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Asimismo, ha trabajado como jefa del Gabinete Técnico de la secretaria general de Transporte, subdirectora general de Estudios y Proyectos de la Dirección General de Carreteras y vocal asesora del Gabinete del secretario de Estado de Infraestructuras y Planificación.

Protestas en la AEMET

La destitución de Rallo se ha producido en el marco de las masivas protestas del personal en todas las comunidades autónomas para demandar un aumento de la plantilla ante el aumento de los fenómenos meteorológicos adversos.

Las movilizaciones, que tuvieron lugar en febrero y marzo en distintos puntos del país, fueron convocadas por los sindicatos CCOO, UGT y CSIF. Los trabajadores reclamaban un aumento de la plantilla, así como una mejora de las condiciones.

En un principio, se convocó una huelga para el 29 de marzo y el 3 de abril, coincidiendo con el puente de Semana Santa, pero finalmente la plantilla ratificó un principio de acuerdo con el Ministerio para la Transición Ecológica y los paros se suspendieron.

Entre los puntos recogidos en el acuerdo, según informa CSIF, se encuentran un «refuerzo histórico de la plantilla con la incorporación de 500 nuevos efectivos hasta el 2028», una mejora de las «condiciones profesionales y salariales con una inyección de 1,4 millones de euros» y la autorización de «horarios especiales» adaptados a la conciliación.