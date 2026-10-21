Frente Amplio se retira de una primera circunscripción y no presentará lista al Congreso en Teruel para no restar votos al PSOE

La coalición CHA-Frente Amplio Aragón no presentará candidatura al Congreso de los Diputados por la circunscripción de Teruel para las elecciones generales del 29-N. Se trata de la primera circunscripción en la que se retiran.

Así lo ha anunciado el presidente de Chunta Aragonesista, Jorge Pueyo. El anuncio llega después de que Frente Amplio haya aclarado que no existen negociaciones con PSOE para maximizar la oferta electoral al Congreso.

Justifican la decisión por la necesidad de evitar la dispersión del voto y favorecer una mayoría progresista en las Cortes Generales. De esta forma, la formación concentrará sus esfuerzos para la Cámara Baja en las circunscripciones de Zaragoza y Huesca, mientras que en Teruel concurrirá únicamente al Senado.

Pueyo ha explicado que la decisión se ha adoptado en un contexto de «extrema polarización» y responde a las peticiones recibidas para que el partido actúe con responsabilidad y generosidad ante la próxima cita electoral. «Con esta decisión, Chunta Aragonesista ha escuchado las numerosas peticiones recibidas para actuar con generosidad y responsabilidad y no por interés partidista, con el objetivo de evitar la dispersión del voto y hacer todo lo posible para conseguir una mayoría progresista, tanto en el Congreso como en el Senado», ha afirmado.

Por otro lado, ha programado la convocatoria de un Comité Nacional extraordinario para este viernes, en el que se elegirá a la persona que encabezará la lista de CHA-Frente Aragonesista en las distintas candidaturas para las elecciones generales.